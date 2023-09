Omejite navade, ki jemljejo energijo

Guruji pravijo, da nam primanjkuje energije tudi zaradi nekončanih projektov in ljudi, ki jih ne spustimo iz življenja. Dalajlama svetuje, kako lahko prekinete začarani krog. Držite obljube, sicer boste izgubljali energijo. Če jih ne morete izpolniti, raje ne obljubljajte ničesar. Izogibajte se strupenim odnosom.

Pogosto namreč želite pomagati drugim, zato se obdate z nesrečneži, zgubami ali tarnajočimi. Obdajte se s pozitivnimi ljudmi, ki vam ne bodo jemali energije. Pravočasno plačujte račune in položnice, da bo energijski tok tekel. Držite se pravila, da nikomur ničesar ne dolgujete. Z drugimi ravnajte, kot si želite, da bi oni z vami. Naučite se odpuščati. Zamere vam prinašajo trpljenje. Namesto zastrupljanja sebe s sovraštvom se odločite odpustiti in iti naprej, ne glede na to, ali si nekdo zasluži vaše odpuščanje ali ne. S tem boste zagotovili mir sebi. Zdelo se vam bo, kot da se vam je kamen odvalil od srca.

Poskrbite za zdravje

Poleg tega čim večkrat počnite, kar imate radi. Vsi imamo obveznosti in zadolžitve, toda če se le da, se posvečajte aktivnostim, v katerih uživate. Zavedajte se, da je čas za vse, za počitek in delovanje. Oboje je pomembno. Ne kopičite, ampak obnavljajte, saj s tem vzpostavite pretok življenjske energije. Najprej pospravite spalnico in omare. Vaš dom je odraz vaše energije, šara pa zaustavlja energijski tok. Če želite jasen um, najprej počistite svoj prostor. Soočajte se s težavami.

Ne izogibajte se soočanju z ljudmi in situacijami. Če vas nekaj moti, to povejte in uredite. Ne čakajte, da bo rešitev padla z neba. Pogosto jo imate tik pred nosom. Poudarja tudi, da so tisti, ki skrbijo za zdravje, veliko srečnejši. Poskrbite torej za svoje telo. Ste del vsega in vse je del vas. Ne borite se z življenjem, sprejmite ga, naj vas vodi. V resnici ste vi tisti, ki krmari svojo ladjo.