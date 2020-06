Okrepite telepatske sposobnosti

Guruji pravijo, da ni nujno, da se dotaknemo predmeta določenega človeka, da začutimo njegovo energijo, celo brez tega lahko prestrežemo njegov miselni tok. Ne začnite s tistimi, ki vam gredo na živce in jih ne marate, ampak prosite za pomoč prijatelje, da se naučite razlikovati med različnimi miselnimi tokovi. Za vajo posedite človeka, ki vam bo pomagal, zraven sebe in uskladita dihanje.



Štejta do štiri ob vdihu, do dve, ko zadržite vdih, in štiri ob izdihu. Partner naj v mislih izbere določen predmet v sobi. Vašo levo roko naj prime s svojo desno. Dvignite levo roko, desno, ki je v njegovi desni, pa si prislonite na čelo. Zaprite oči in se sprostite, medtem ko naj se on osredotoči na predmet in vas v mislih pošlje k njemu. Njegova glavna misel naj bo smer, ne pa predmet. Prepoznali boste vzgib, da bi ji sledili. Stopite nekaj korakov naprej. Če je smer napačna, boste to začutili in šli drugam.



Zdelo se vam bo, da ne nadzorujete sami svojih premikov. Naj vas partner v mislih vodi in začutili boste, da vas izbrani predmet magnetno privlači. Pred njim se ustavite in se ga dotaknite. Vedeli boste, da je pravi. Ker je vaja ključ do uspeha, poskušajte tudi z drugimi predmeti in ljudmi.