Okrepite čustveni center: prizemljite se lahko z dihalnimi vajami

Če ste bolj senzibilni, intuitivni in občutljivi, se morate naučiti izogniti številnim občutkom in vtisom iz okolja, ki vas nenehno preplavljajo in včasih tudi posrkajo. Morate se naučiti prizemljiti in se osredotočiti nase, da boste lahko obvladovali svoja čustva, namesto da bi bili njihov suženj.

Duhovni učitelji priporočajo, da prepoznate izvor čustev. Občutki, ki vas prežemajo, so lahko vaši ali prihajajo iz okolice, zato se ustavite in presodite, od kod izvirajo.

Nato se zavestno prizemljite. Čustveno energijo, ki jo prevzemate od drugih, običajno sprejemate nezavedno in intuitivno. Če svoj zavestni um osredotočite na določeno početje, ta prisili nezavedni um, da odmisli moteče čustvene frekvence drugih in uravna pozornost na trenutno dejavnost. Prizemljite se lahko z dihalnimi vajami, vizualizacijo energijskega ščita okoli sebe, ko ne želite čutiti drugih, ali osredotočanjem na svoje tretje oko, pravijo.

Hkrati se odmaknite: ko se prizemljite, se tudi fizično umaknite od ljudi, ki čustveno brbotajo v vaši bližini. Če v drugem prostoru začutite olajšanje, je na vas vplivala njihova energija.