Okrepimo območje za slavo in ugled: izogibamo se črni barvi, ogledalom in vodi

Poletje je v filozofiji feng šuj povezano z vročino in ognjem, ki predstavljata zelo močno energijo jang. To je čas, ko smo polni energije, idej in zagona za ustvarjanje. Poleti je zato pomembno okrepiti či v delu stanovanja, ki predstavlja slavo in ugled, vaš položaj v družbi in to, kako vas vidijo drugi.

Kadar vas pretirano skrbi, kaj si o vas mislijo drugi, čutite, da niste dovolj samozavestni, ne dobite službe, ki si jo želite, ali si želite napredovati, se v delu doma ali pisarne nasproti vhoda obkrožite s predmeti, ki vam bodo pomagali vzpostaviti ravnovesje. Izogibajte se črni barvi, ogledalom in vodi. Okrasite omenjeni del stanovanja ali pisarne z lepimi svečami, ki se med seboj stilsko ujemajo. Prinašajo sproščujoč učinek, prostor napolnijo s toplino in energijo in s svojim plamenom tako rekoč podžigajo vaš ugled. Še posebej učinkovito je stojalo, na katero lahko postavite več sveč hkrati, to pa je, če imate to možnost, tudi idealno mesto za kamin.

Kaktus koristi samo na območju za slavo in ugled. FOTO: Golubovy/Getty Images

Element lesa hrani ogenj in lepo dopolnjuje sveče. V del stanovanja ali pisarne, ki predstavlja slavo in ugled, postavite leseno mizo. Če nimate dovolj prostora, je to lahko tudi lesena polička ali rastlina z lesenim steblom. Fotografija ali slika, ki visi na tem mestu, naj ima lesen okvir, motiv na njej naj bo gozd ali nasad dreves.

Najboljša barva za to območje je sicer rdeča, vendar z njo ne smete pretiravati, saj vas lahko naredi razdražljive. Zato uporabite le dodatke v tej barvi, na primer rdeč stol, blazine ali svetilko z rdečim senčnikom. Pomembno je, da je na tem območju veliko sončne svetlobe, senčila ali zavese naj bodo rdeče.

Naredite si kotiček za spodbujanje vizije o tem, kako želite, da vas vidijo drugi. Napišite nekaj pozitivnih stavkov in želja za uspeh, afirmacije lahko tudi uokvirite. Pozorni bodite, da je ta del doma ali pisarne urejen in v njem ni navlake: če vas ljudje okoli vas pogosto razočarajo, je lahko vzrok v neredu. Če ste bili odličen športnik in ste prejeli pokal ali medaljo, bili v službi nagrajeni s plaketo za dobro delo ali dobili priznanje za dobrodelnost, je območje za slavo in ugled mesto, kjer lahko razstavite te simbole svojih dosežkov. Spodbujali bodo energijo uspeha, hkrati pa bodo opomnik, kako zelo vas lahko cenijo drugi.

Kaktus s svojimi bodicami spominja na puščice in nas lahko na neprimernem mestu naredi razdražljive in jezne. Pravzaprav ga na splošno ni priporočljivo imeti v prostoru. Obstaja pa izjema: popolno mesto zanj je območje za slavo in ugled, saj kaktus simbolizira vašo željo po tem, da zaščitite svojo podobo in to, kako uspešne vas vidijo drugi.