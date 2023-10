Okopajte se v ljubezni: dodajte sladkor, ki bo pritegnil simpatijo v vaše življenje

Sladkorju se sicer izogibamo, a lahko pomaga, če želite pritegniti nazaj simpatijo ali bivšega partnerja, s katerim ste se sprli, a še vedno veliko čutite do njega. Če želite, da se oseba vrne, lahko s spodnjim ritualom ustvarite močne in trajne vezi z njo. Prav tako pa vam lahko pomaga priti do obilja, o katerem ste vedno sanjali.

V vseh primerih si naredite kopel – če želite spoznati novo simpatijo oziroma odpreti pot novi ljubezni, se povezati s staro ljubeznijo in priti nazaj skupaj z njo ali pritegniti bogastvo in obilje v življenje. Če si želite novo simpatijo, potrebujete sedem kozarcev vode, tri žlice sladkorja, cvetne lističe treh belih vrtnic in tri kapljice eteričnega olja verbene. Zavrite vodo, nato jo odstavite z ognja. Dodajte sestavine v še toplo vodo. V kopel vlivajte mešanico od vratu navzdol ter si predstavljajte simpatijo, ki prihaja v vaš objem. Srečni ste in zadovoljni.



Eterično olje vrtnice potrebujete, če želite nazaj bivšega. FOTO: Nataliia Sirobaba/Getty Images

Ko končate, obdržite lonček vode in z njo zalijte svoj vrt ali lončnico, ki vam je všeč, da bo ljubezen rasla.Če želite odpreti pot ljubezni, potrebujete liter vode, dve žlici sladkorja, vejico rute oziroma rutice in kapljico svojega najljubšega parfuma. Zavrite vodo, jo odstavite in vmešajte vanjo sestavine. Med kopanjem vse skupaj zlijte v vodo od vratu navzdol in med tem vizualizirajte, kako z vseh strani ljubezen prihaja k vam. Lonček vode iz kopeli vlijte v vazo s cvetjem, najbolje rdečim.Za obilje potrebujete liter vode, pet lovorovih listov, tri paličice cimeta, devet kapljic vaniljine esence, žlico sladkorja, žlico grobo mlete morske soli in rumeno svečo. Segrejte vodo do vretja, odstavite. Prižgite svečo in počasi dodajajte sestavine. Predstavljajte si, da obilje in uspeh prihajata v vaše življenje. Pustite stati deset minut oziroma dokler čakate, da se kad napolni z vodo. S pozitivno naravnanostjo zlijte mešanico od vratu navzdol; zaprite oči in si predstavljajte, kako preplavlja vaše telo. Zadržite nekaj mešanice in jo zlijte na kraju, ki ga povezujete z obiljem – kjer rastejo močne rastline, drevesa, grmi, ki dajejo veliko sence. Če se le da, storite to v času polne lune.Če želite bivšo ljubezen nazaj, potrebujete liter mineralne vode, strok vanilje, dve kapljici eteričnega olja vrtnice, sedem nageljnovih žbic, tri cimetove paličice, tri žlice sladkorja in jabolko, razrezano na četrtine. Zavrite liter mineralne vode in jo ohladite na sobno temperaturo, ji dodajte vse sestavine in dodajajte kopalni vodi od vratu navzdol. Mislite na svojo ljubezen in prosite, naj se vrne v vaše življenje. Začutite upanje. Del vode zlijte v vazo ali po vrtu.