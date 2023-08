Poznate švedsko umetnost uravnoteženega življenja?

V kulturi z luteransko delovno etiko jemljejo delo zelo resno, toda prav tako pomemben se jim zdi čas zase, zato večina švedskih zaposlenih odkoraka iz službe, ko se delovnik izteče, seveda po več poštenih odmorih za kavo, pravi Linnea Dunne v knjigi Lagom (izšla tudi v slovenščini pri MKZ). Predani so fiki, odmoru za kavo, do katerega so dvakrat na dan upravičeni vsi zaposleni.

Raziskovalec Nathaniel Kleitman trdi, da smo najučinkovitejši, če možgane vsako uro in pol izklopimo. Na Univerzi v Torontu so ugotovili, da je najboljša formula 52 minut dela in 17-minutni odmor. Švedi pa menijo tudi, da boš, če delaš, kot je treba, za delo porabil ravno prav časa. In če se iz službe odpravijo 20 minut prej, to pomeni, da so delo opravili, sicer ne bi prej odšli.

Na čustvenem področju nas lagom uči, da sprejmemo vsa svoja čustva in ne pripisujemo prevelikega pomena enemu samemu. Če strahovom odvzamemo dramatičnost in čustveno impulzivnost, se namreč tabuji na lepem zazdijo nesmiselni in se je o njih lažje pogovarjati, naj so teme še tako težke. Malo stvari ti da namreč tak občutek nepremagljivosti, kot če se znajdeš v položaju, ki te plaši, in se spopadeš z njim. Ob koncu leta svetujejo, da razmislite, kaj je za vas sreča.

Če hlepite po prekipevajoči vznesenosti, vas življenje pogosto razočara. Po lagomu je trajna sreča enako povezana z našo sposobnostjo spopadanja s težavami kot s tem, da znamo uživati v drobnih trenutkih miru in sreče v vsakdanjem življenju. Odkrito se pogovorite, pa boste kos vsem čustvom. Brez drame.