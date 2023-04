Ohranjanje ravnovesja po ajurvedi

​Ajurveda, veda o življenju, se v nasprotju s klasično medicino bolj osredotoča na preventivo in podpira zdrav življenjski slog, ki temelji na pravilnih odločitvah, kar preprečuje, da bi se bolezni razvile. Uči nas, kako poskrbeti zase ter spodbuditi zdravljenje in obnavljanje telesa na vseh ravneh, telesni, mentalni, čustveni in duhovni.

Medtem ko zahodna medicina zdravi poškodbe in bolezenska stanja, se ajurveda sprašuje, kako bi jih preprečili. Pravi, da doživljamo svet v svojem telesu in z umom, a tudi kot duhovno izkušnjo. Zato vključuje tudi jogo, meditacijo, masažo ter se ukvarja z našim energijskim sistemom. Odkriva vzroke za bolezni in išče načine za odpravljanje neravnovesja.

Okoliščine v zunanjem svetu se nenehno spreminjajo. Zamotijo nas, da pozabimo, da smo kreator ter se sami odločamo, kakšna bodo naša doživetja. Meditacija je ajurvedsko ključno orodje, če želimo preusmeriti pozornost od zunanjega vrveža nazaj v svojo notranjost. Odmaknila nas bo od dogajanja in mentalnega stanja, v katerem smo, da bomo preklopili in zamenjali stres za zdravljenje, umirjenost, zadovoljstvo.

Zavedati se moramo, da imamo vsi čisti notranji potencial, možnost samozdravljenja in samoregulacije. Naše telo namreč ves čas komunicira z okoljem, svojimi podsistemi, reagira na dražljaje, sprejema informacije, se prilagaja, da nas ohrani žive. Pri tem so ključne naše odločitve – od izbire hrane do misli in okolja, v katerem živimo. Naše telo se nenehno prilagaja in spreminja, odločitve pa določajo, kateri dogodki se bodo materializirali v življenju ter kako bodo delovali organi.

Zamenjajmo stres za zdravljenje in zadovoljstvo. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Prav tako ni vseeno, kaj razmišljamo. Ajurveda prepoznava, da kar dve tretjini težav izhajata iz psiholoških in čustvenih vzrokov. Če so naša čustva razburkana oz. smo v stresu, to prinaša drugačna psihološka stanja, ki nas približajo bolezni. Simpatični živčni sistem, ki spodbuja odziv »bori se ali zbeži«, je pomemben za preživetje, a če smo ujeti v njem, preprečuje, da bi se ustavili, spočili in predelali stvari ter vklopili parasimpatični sistem, ki podpira zdravje in dolgoživost.

Ključno je ravnovesje. Ajurveda spodbuja dnevno ustvarjanje zdravja ter zavedanje, da je Zemlja in vse, kar se dogaja na njej, v resnici naše razširjeno telo. Če se slabo počutimo, poskusimo ugotoviti, kaj nas je vrglo iz ravnovesja, da lahko sprejmemo boljše odločitve. Zavedajmo se, da smo del kolektivne zavesti, povezani z univerzalnim duhom, in da so vse naše ravni medsebojno prepletene – misli vplivajo na čustva, nanje pa energijsko stanje.