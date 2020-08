Ohranjajte vitalnost

Taoisti pravijo, da imamo vsi v sebi neverjeten potencial, ki ga lahko razvijamo ali pa ne in preprosto ostanemo na avtopilotu. Jing je naša vitalna esenca, življenjska energija, združenje jina in janga oziroma naša življenjska baterija, ki skrbi za obnavljanje telesa, prilagajanje spremembam in genetiko.



Ko je močan, smo mladi in vitalni, če je nizek, pa se staramo in nimamo moči. Njegovi glavni porabniki so stres ter vsako pretiravanje – z delom, pretirano čustvovanje, z nezdravimi snovmi, kronične bolezni in bolečina. Ženskam jing energijo črpajo tudi menstruacija, nosečnost in porod, posebno v poznejših letih.



Ko dokončno porabimo svojo rojstno zalogo jina, umremo, zgoraj naštete pregrehe pa nam krajšajo življenje. Poleg posebnih jogijskih vaj ga pa lahko krepimo z uživanjem goji jagod, belušev, šisandre, jajc, kaviarja, oreščkov in semen, alg in morske trave, matičnega mlečka, stročnic in črnega riža.