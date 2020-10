Ohranjajte duhovno kondicijo

Tudi duhovno smo lahko v boljši ali slabši kondiciji, pravi energijski zdravilec Jeffrey Allen, ki opisuje stanje šestih duhovnih mišic. Močna fizična mišica v duhovnem smislu pomeni, da smo povezani s svojim telesom, smo prisotni v tukaj in zdaj, ne obremenjujemo se z mnenjem drugih, veselimo se življenja. Če je šibka, smo brez moči in nepovezani s telesom.



Močna čustvena mišica pomeni, da se zavedamo svojih čustev in jih izražamo, delujemo s sočutjem in zaupanjem. Če je šibka, smo brezčutni ali preobčutljivi ter spodbujamo dramo. Krepka mišica vplivanja pomeni, da spodbudno delujemo na druge ter sprejemamo priložnosti. Če je šibka, pa smo zdolgočaseni in zavidamo uspehe drugim, ne upamo si ciljati visoko.

Močna mentalna mišica pomeni, da nadzorujemo svoje misli in resničnost, odprtega uma smo in brez predsodkov, v nasprotnem primeru pa je um nemiren, vzvišeni smo in trmasti, ukvarjamo se z nepomembnimi rečmi. Če je mišica samozavedanja močna, držimo vajeti življenja v svojih rokah.



Vemo, da stojimo za vsem, kar se manifestira v vaši resničnosti. Če je šibka, se nam stvari dogajajo, ne da bi imeli vpliv na to; obupani smo in razočarani. Z močno duhovno mišico vemo, kam gremo, in lahko opustimo nadzor. Čutimo obilje, povezanost in mir. Če je šibka, pa doživljamo nepotrebne bitke, nepovezani smo, osamljeni in neizpolnjeni.