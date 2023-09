Odstranite neželene vzorce

Če odkrijete nekaj, kar morate spustiti, se lahko s spodnjo vajo osvobodite omejujočega prepričanja, negativnih misli in čustev, ki vam odslikavajo ujemajočo se realnost. Zakon privlačnosti deluje usklajeno z nezavednim umom, shrambo vseh vaših prepričanj, spominov, vrednot in programov. Vizualizacijska meditacija deluje na zavedni in podzavestni um, ju uskladi in poveže, da lahko uresničite svoje najgloblje namere in želje. Vsak dan jo izvajajte. Dnevne ponovitve namreč zasidrajo namero in odprejo vrata neomejenim priložnostim manifestiranja usode po lastnih željah in vplivajo na delovanje nezavednega uma. Vse temelji na zakonitosti, da vse, kar se dogaja v vas, določa, kaj se vam bo odrazilo v zunanjem svetu.

Sedite, zaprite oči in upočasnite dihanje. Zavedajte se ponavljajočega se vzorca v svojem življenju in ga nekaj časa opazujte, prepoznajte omejujoče prepričanje ali negativno misel, ki vas vodi. Vedite, da je način vašega doživljanja in interpretiranja izkušnje ključna in povsem vaša izbira. Osredotočite se na enega od svojih pomembnejših vzorcev. Spomnite se, kako vse vpliva na vas. Premislite, kako ste se odzivali na dogajanje, in katere lekcije, darila ali težave vam je prinesel. Zavedajte se, da je čas, da spustite, kar vam ne služi več, in se zacelite. Predstavljajte si, da se povežete z zdravilno energijo vesolja. Prosite svoje vodnike oziroma višji jaz, naj se ta energijski vzorec konča. Nato se osredotočite na tisto, kar želite manifestirati ali privabiti v življenje. Globoko vdihnite. Posedite in občutite premik v sebi.