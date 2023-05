En dan podarite darilo vsakemu, ki ga srečate – kompliment, piškot, cvetlico. Svoja darila od drugih prejemajte s hvaležnostjo. Naj obilje kroži s prejemanjem in dajanjem pozornosti, hvaležnosti, skrbnosti in ljubezni. Zavedajte se, da vsako dejanje sproži energijo, ki se nam vrne. Če izbirate dejanja, ki drugim prinašajo srečo in uspeh, si zagotovite povratni pretok sreče in uspeha. Hkrati sprejmite ljudi, situacije in dogodke, ki se odvijajo.

Prevzemite odgovornost za vsako situacijo in vse dogodke, ki jih vidite kot problem. Odrecite se potrebi, da zagovarjate svoje mnenje. Vedite, da vsaka namera in želja vsebujeta tudi mehanizme za izpolnitev. Naredite si seznam želja. Zaupajte temu, da obstaja dober razlog za to, če se stvari ne odvijajo po vašem načrtu.

Dovolite sebi in drugim, da ste, kdor v resnici ste, poudarjajo guruji. Ne vsiljujte jim rešitev – naj se rešitve težav pojavijo same od sebe. Negotovost je ključna na vaši poti do svobode. Bodite v stiku s svojim višjim jazom. Odkrijte svoje talente. Vprašajte se, kako lahko najbolje služite človeštvu.

Če uporabljamo svoje talente in služimo drugim, se nam odpirajo vrata zadovoljstva in obilja. Ob vsem tem si ne pozabite vzeti časa za tišino. Samo bivajte. Dvakrat na dan 30 minut meditirajte. Tiho opazujte inteligentno zavest v vsaki živi stvari. Vadite opuščanje sodb in kritičnosti.