Odpustite staršem

Po zakonu privlačnosti pritegnemo situacije, v katere smo ujeti, tudi v odraslem življenju. Če denimo zamerite mami, ker vas je puščala samo in odhajala na popoldansko delo, se počutite enako zapuščeno vsakokrat, ko vas partner pozabi poklicati, saj prvotna čustvena rana sproži nezavedno reakcijo, nad katero nimate nadzora, vendar pa moti vaše odnose.

Naš višji jaz želi, da zacelimo svoje rane, zato nenehno doživljamo sprožitvene situacije. Če ne rešimo zadeve, nam lahko negativne izkušnje preprečijo, da bi spoznali pravega partnerja.



Če za kar koli krivite starše, ohranjate rano iz otroštva živo, svoji podzavesti pa sporočate, da imajo starši še vedno moč nad vami. Ko nekoga za nekaj krivimo, se namreč ujamemo v njegov energijski vzorec, in zgodba se ponavlja.



Edina rešitev je odpuščanje. Zavedajte se, da so krivda, jeza in podobna čustva vaša obramba, ki vas želi obvarovati pred nadaljnjo bolečino. Ker odpuščanje zahteva, da odložite orožje, vam pomeni čustveno tveganje, saj nikoli ne veste, kdaj vas bo človek znova prizadel. Težavo lahko rešite tako, da vzamete moč nazaj v svoje roke ter prevzamete odgovornost za svoja čustva. Postati morate čustveno imuni proti vedenju drugih.



Če jim odpustite in jih prenehate kriviti za svojo čustveno rano, ne bodo imeli več moči, da sprožijo v vas občutke nevrednosti. Odgovornost do sebe pomeni, da morate sami poskrbeti za svoj občutek vrednosti ter se ne zanašate na potrditve drugih.