Odpuščanje nas osvobaja

Kazen je pogosto tisti del karmičnega zakona, končni poračun, ki se ga bojimo. Toda duhovni učitelji pravijo, da v resnici ni poudarek na kazni kot taki – ta služi samo temu, da se človek nekaj nauči iz svojih napačnih dejanj in v prihodnosti ne ponavlja iste napake, ki ga je spravila v težave. Npr. ne pije in vozi, če je izgubil vozniško dovoljenje. Menijo tudi, da lahko razrešimo karmo, če odpuščamo tistim, ki so nam storili kaj hudega, namesto da maščevalno in privoščljivo čakamo, da bodo plačali za svoja dejanja. Pravzaprav naj bi bila to edina možnost, da prekinemo karmični krog z nekom, s katerim bi morali sicer preigrati izmenjujoči se vlogi krivca in žrtve še kar nekaj življenj.



Če namreč vztrajamo v stanju zamere, želimo drugim vrniti, kar jim gre, jim vzbuditi občutke krivde ali jih prizadeti nazaj, naredimo največ škode sebi. Ko želimo drugim prizadejati bolečino kot kazen za njihove grehe, s tem sami ostajamo v preteklosti, zapleteni v negativna čustva in zgodbe, ter pravzaprav kaznujemo sebe. Razmišljamo nekako takole: »Prizadel si me in zaslužiš si kazen. Zaradi tebe sem trpel in mi je bilo hudo. Plačati moraš za svoja dejanja in se odkupiti zanje. Ker sem trpel zaradi tebe, tudi ti nimaš pravice biti srečen. Boš že videl! Pravično bi bilo, da se ti zgodi nekaj hudega.« Dobro razmislite, kaj dosegate s takim načinom razmišljanja. Kdo je v tem primeru žrtev? V resnici ste sami nemočni, stopicljate na mestu, se ozirate v preteklost in ne zmorete predelati zamere, preboleti zadeve in stopiti naprej. Ko do nekoga gojite sovraštvo, izgubita oba, vi in on.



Odpuščanje nas po drugi strani lahko osvobodi. Pomeni, da krivce odvežemo vsakršne krivde in dolgov do nas. Zavedamo se, da oklepanje preteklosti pomeni, da dopuščamo, da drugi še naprej krojijo našo prihodnost. Ko spustimo zamero in sovraštvo, vzamemo moč nazaj v svoje roke. Spet sami odločamo o svojem življenju in zadihamo lahko s polnimi pljuči. S tem smo hkrati prekinili karmični odnos, zacelili energijske karmične vezi s tem človekom ter zaključili zgodbo. V prihodnjem življenju se nam ne bo treba več srečati z njim oziroma ga ne bomo več spoznali v zamenjani vlogi, kot nekoga, ki se mu maščujemo sami, da bi poravnali storjene krivice. Osvobodili boste sebe in njega, v prihodnosti pa posledično ustvarjali bolj harmonične in prijetne odnose.

