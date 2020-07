Odpravite škodljive vzorce

Se tudi vam dogaja, da se vam, po možnosti takrat, ko niste v najboljši koži, prilepijo ljudje, ki izsrkajo iz vas še zadnji atom energije? Morda zahtevajo pozornost, vam vzbujajo občutke krivde ali vas prisilijo, da rečete da, ko mislite ne, oziroma da sprejmete kompromis na lastno škodo. Zveni znano?



Družinski prijatelji vam visijo za vratom s praznovanjem otroškega rojstnega dneva. Medtem ko se zdi njim skupno praznovanje z vami najpomembnejša stvar na svetu in vztrajno iščejo luknjo v vašem urniku, vi zavijate z očmi, ker za to nimate ne časa ne potrpljenja, toda vendarle stisnete zobe in potrdite udeležbo. Bojite se, da bi vam zamerili, hkrati pa jim želite ustreči, čeprav boste morali zato ponoči delati za službo.



Psihologi svetujejo, da zajezite situacijo, ki vam več kot očitno črpa energijo. Bodite odkriti in direktni, prijazno pojasnite svoja stališča in izrazite svoje želje. Če ne boste povedali, da vas kaj moti, bo namreč vedno znova prevladal scenarij drugih, vi pa boste končali na vseh družinskih praznovanjih, čeprav boste vedno znova zavijali z očmi.