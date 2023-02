Odpravite blokade energijskega telesa

Če ste nenehno utrujeni, izčrpani, nemirni ali čustveno vznemirjeni, morda celo bolni, so to lahko znaki, da so vaše čakre blokirane in je energijski pretok prekinjen. Lahko gre za blokade, čakre lahko delajo premalo in so energijsko podhranjene ali preveč, tako prihaja do neravnovesja. Čakre ležijo na glavni telesni energijski osi, ki se začne na dnu hrbtenice in se vije do vrha glave. Kateri znaki pa kažejo energijske motnje, če je torej energije premalo in preveč oziroma je zablokirana, in kako si lahko v tem primeru pomagate sami?

Energijski terapevti pravijo, da se blokada prve čakre najpogosteje izraža kot eksistencialna kriza. Ne morete se prizemljiti in preveč razmišljate. Če je energije preveč, ste lahko pohlepni ali na splošno pretiravate. Hodite bosi po pesku in travi, da se prizemljite. Jejte paradižnik, jagodičje in jabolka. Nosite rdeča oblačila, dodatke in nakit.

Če je problem v drugi čakri, vam vladajo čustva ali ste nasprotno čustveno otopeli. Spolno poželenje je zatrto ali pretirano izraženo, enako velja za ustvarjalnost in užitke vseh vrst. Da jo spravite v red, plavajte, čim pogosteje se zadržujte ob vodi. Jejte oranžno hrano – korenje, melono, mango.

Če je neuravnovešena tretja čakra, ste lahko nesamozavestni, se ne znate odločati ali pa ste preveč vzkipljivi. Bolje bo, če večkrat sedite ob tabornem ognju, jeste rumeno hrano – banane, ananas, koruzo, se oblečete v rumeno ali to barvo vnesete v svoj dom.

Energijski pretok lahko spodbudite z oblačili različnih barv. FOTO: Annastills/Getty Images

Ko je četrta, srčna čakra pretočna, ste ljubeči, sočutni, sprejemajoči in odpuščate. Sicer pa ste jezni, ljubosumni, žalostni ali se celo sovražite. Rešitev je preprosta. Dihajte, odprite okno, spuščajte zmaja. Jejte zeleno zelenjavo in se odenite v zeleno.

Neravnovesje pete čakre je povezano s tem, da vas je strah nesprejetosti ali kritike drugih. Bojite se izraziti mnenje, težko se odločate in dosegate svoje cilje. Da bi jo uravnovesili, sedite pod jasnim nebom, jejte borovnice, ovijte se v vse odtenke modre.

Ko je šesta čakra odprta, ste zdravo v stiku s svojo intuicijo in domišljijo, sicer pa sanjarite ali si domišljate stvari. Zmedeni ste, ne morete se zbrati, slabo presojate situacije. Večkrat sedite v miru na soncu ali pred odprtim oknom, da uredite energijski pretok. Jejte grozdje in vijolično jagodičje. Obdajte se z indigo barvo.

Se počutite izolirane in čustveno vznemirjene? Težava je lahko v blokadah sedme čakre. Posledično si ne zmorete zastaviti ciljev in jim slediti, saj ne veste, katera smer je prava za vas. Spremembo boste naredili, če meditirate in nosite vijolična oblačila in nakit.