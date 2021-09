Ali je odpiranje tretjega očesa za vas breme ali blagoslov, je odvisno od vas, podobno, kot če bi bili zelo senzitivni. Zaznali boste namreč, da so se vam povečale jasnovidne sposobnosti, zato čutite, veste, sprejemate iz okolice veliko več impulzov kot prej.



Morda se vam bo zdelo, kot da je popustil jez in ste preplavljeni z novimi vtisi. Če se jih boste naučili razvrščati, prenesti, ravnati z njimi, boste lahko izkoristili pozitivne posledice. Vnaprej boste sicer vedeli, preden vas bo nekdo poklical, nato pa se vam bodo prikazovali tudi prebliski prihodnjih dogodkov, ko boste potrebovali uvid v situacijo.



Hkrati se vam bo povečala intuicija, povezali se boste s svojimi vodniki in jih jasneje slišali. Imeli boste nenavadne sanje, prek katerih vam bo vesolje pošiljalo sporočila, zato si jih zapomnite in zapišite. Lahko vsebujejo vizije prihodnosti, napotke za ravnanje ali spomine na pretekle nerešene travme, tudi iz preteklih življenj, ki jih morate razdelati, če želite napredovati na duhovni poti in se učiti lekcij. Ker se bosta sčasoma uskladili obe možganski polovici, boste lahko tako logično reševali probleme kot našli čustveno stabilnost in mir ter postali bolj ustvarjalni. Zato se ne bojte, če ste sprva zmedeni, in se navadite uporabljati zaznave v svoj prid, ne škodo.

Komentarji: