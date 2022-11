Odnosi so pogodbe

»Zdravi in pozitivni so tisti odnosi, v katerih sta partnerja soodvisna in med njima velja jasna pogodba o poštenosti, podpori, zaupanju, pomoči in skrbi drug za drugega,« pravi ameriška energijska zdravilka in avtorica duhovnih knjig Barbara Anne Brennan. »Takšna pogodba nam pušča dovolj prostora za svobodo, ustvarjalnost in samoizražanje, hkrati pa v njej poskrbimo tudi za drugega,« pravi zdravilka in doda, da pozitivna pogodba omogoča rast in razvoj obeh vpletenih partnerjev, medtem ko ju negativne omejujejo. Vsi v življenju sklepamo negativne in pozitivne pogodbe.

Negativne temeljijo na naših nezavednih negativnih prepričanjih o svetu. Deklica z grobim očetom na primer pozneje v življenju privlači surove moške, ki potrjujejo njeno prepričanje, da so vsi moški grobijani. Enako je, če je bil oče alkoholik ali smo iz otroštva navajeni izkoriščanja. Zdravljenje notranjih ran zato zahteva razkrivanje in odpravljanje svojih omejujočih prepričanj, da razbijemo negativne življenjske vzorce in jih nadomeščamo s pozitivnimi.