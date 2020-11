Odnos se ujema z vibracijo

S sorodno dušo takoj začutimo povezanost, kot bi se poznali od nekdaj. Bistvena razlika v primerjavi z odnosom z nekom, s katerim rešujemo karmične lekcije, pa je, da se tu ukvarjamo s sabo, ne pa z urejanjem odnosa. Sorodne duše so ljudje, ki jim je najbolj mar za nas, pomagajo se nam razvijati in rasti, medtem ko se karmični ljubimci ukvarjajo samo s sabo in svojimi potrebami. Toda da jih lahko spoznamo, moramo predelati svoje vzorce, karmo ter biti na vibraciji, ki se ujema z njihovo.



Ne glede na vrsto odnosa so ovire, ki se pojavljajo v njem, namenjene naši notranji rasti in razvoju. Zapomniti pa si morate, da morate partnerja spustiti, ko je vajino skupno učenje zaključeno. Eden od vas ali oba sta spremenila vibracijo in posledično odnos ne more ostati tak, kot je bil. Ko se spremeni energija, se namreč spremeni tudi razmerje. Ne glede na to, ali gre za karmični odnos, ki spodbudi spremembe v našem življenju, ali sorodno dušo, ki nas ljubeče spodbudi, da postanemo boljši človek, se boljše polovice ne smemo oklepati ali se bati, da jo bomo izgubili. Če nekoga ljubimo in odhaja, je edino, kar lahko storimo, da ga spustimo. Če nam je namenjen, se bo vrnil v naš objem. Če ne, je šlo še za eno čudovito lekcijo, ki smo se je naučili.