Odnos osvetli naše šibke točke

Večina razmerij se razvija, če sta oba partnerja pripravljena delati na sebi in se prebijata skozi težave skupaj, ob tem pa rasteta. Nefunkcionalna razmerja so po drugi strani z vidika duše lahko tudi velika priložnost za rast in učenje. V odnosu lahko namreč razdelamo nepredelane vzorce in se jih osvobodimo. Naši odnosi so hkrati neposredni odraz tega, kako čutimo glede sebe, svoje lastne vrednosti. Nezdrav odnos je poln sovražnosti, nasilja, sporov, prepirov, obsojanja, kritike. A projekcije potekajo v obe smeri, oba vpletena delujeta iz lastne negotovosti in negativnih čustev.



Vedeti morate, da je odnos vedno odmik od osredotočanja nase in lastnih potreb. Pokaže nam, kje so naše šibke točke. Le če smo pripravljeni pogledati širše in se zavedati, kaj se dogaja, se lahko osvobodimo svojih vzorcev.



Še preden začnete odnos, se zavedajte, da bo izpostavil vaše šibkosti, a vam dal s tem priložnost, da jih odpravite. Tudi zato je odpuščanje ključno v vsakem odnosu, če vztrajamo v njem ali smo ga prerasli in se razhajamo. Toda preden se odločimo, da je čas, da gremo vsak v svojo smer, moramo pogledati mimo trenutne drame. Naučiti se moramo prepoznati, katere težavne vsebine in vzorce prinašamo v razmerje mi in katere so partnerjeve. Zavedati se moramo tudi, da si vsi zaslužimo brezpogojno ljubezen in da so odnosi namenjeni rasti in razvoju, ki sta včasih naporna, a če nas razmerje energijsko preveč zastruplja, je odhod seveda edina rešitev.

