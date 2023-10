Odlike starih duš: Borijo se za pravico in resnico

Stare duše obdaja prirojena zrelost, zdijo se čustveno in mentalno starejše od vrstnikov, imajo naravno avtoriteto ter močno intuicijo. Mnogo ljudi jih zato prosi za nasvet in jih posluša. Zdi se, da so vljudne, dobro vzgojene, sočutne in senzibilne, kar jih včasih spravi v podrejeni položaj ob stiku z dominantnimi ljudmi in narcisi. Po drugi strani pa jim to lahko pomaga pri družabnem in poslovnem napredovanju. Od daleč se zdi, da se v njihovem življenju preprosto pojavi več priložnosti.

Materialni svet jih v resnici ne zanima in navdušujejo se nad drobnimi stvarmi, ki jim veliko pomenijo. Raje živijo na deželi in v predmestju kot v mestu. Denar jih na splošno ne zanima preveč, zato si ne prizadevajo za položaj direktorja ali bankirja, slavo in materialni uspeh. Pogosteje jih najdemo med prostovoljci, socialnimi delavci, aktivisti … Nenavezanost na lastnino jih osvobaja, da se lahko posvečajo lastnemu razvoju in družini. Imajo močno intuicijo, čustveno so zrele osebe, ki se zavedajo širše slike in sledijo notranjemu glasu. Tako pri hrani kot izbiri garderobe in nakita kot pri opremljanju svojega okolja pa sledijo načelu, da je manj več.