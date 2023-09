Odkrijte vzporedna življenja

Če drži teorija o vzporednih vesoljih, je mogoče tudi, da v njih živijo naše neskončne različice, in sicer v vseh predstavljivih in neomejenih vlogah in življenjih. Duhovni učitelji pravijo, da se meje med našim konkretnim svetom, drugimi vesolji, prihodnostjo in sedanjostjo zabrišejo v meditaciji, v theta stanju popolne sproščenosti. Ta metaresničnost nima nobenih omejitev, prav tako ne vaš višji jaz, ki se lahko poveže z njo in odkrije življenja, ki jih še živite.

Kot vedno je ključ do informacije namera. V globokem meditativnem stanju lahko zaprosite, da bi spoznali vzporedne različice sebe. Seveda tega ne počnite zgolj iz radovednosti, ampak prosite druge različice sebe, naj vam razkrijejo, kako doseči uspeh na področju, s katerim se trenutno spopadate. Vprašajte jih, kaj so naredili sami, opazujte njihovo telesno govorico in sporočila. Kako se počutite ob njih? Kaj vas lahko naučijo?

Katere njihove lastnosti lahko prenesete v svoje življenje? Katere ovire so že premagali, ki vas še pestijo? Kako jim je to uspelo? Odprite se in pridobite čim več koristnih informacij, ki vam lahko pomagajo izboljšati svoje trenutne okoliščine, preden se vrnete v svojo resničnost.