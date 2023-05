Odkrijte vir negativnih misli in spustite prepričanje, ki ga ne potrebujete

Ko se zalotite pri negativnem razmišljanju, si z naslednjimi vprašanji lahko pomagate najti vzrok za to ter ga spustiti, pravijo psihologi in dodajajo, da lahko z lupljenjem čebule ustavite negativno spiralo v glavi, ki bi se sicer samo še poglabljala. Vprašajte se: Ali verjamem tej misli? Je resnična ali ne? Kaj se bo zgodilo, če je resnična – ali napačna? Ali se bo vam ali komu drugemu zgodilo kaj slabega? Od kod prihaja ta misel? Je vaša ali od koga drugega? Kaj se lahko naučite od te misli? Kaj morate vedeti?

Kaj vam želi povedati? Ste pripravljeni pozdraviti/spustiti to misel ali vam še vedno služi? Ali je povezana z vašim egom in verjamete, da jo potrebujete? Katero prepričanje stoji za njo? Kako dolgo imate to prepričanje? Od kod izvira? Ali prepričanje služi svojemu namenu? Ste pripravljeni pozdraviti/spustiti to prepričanje? Ali lahko zdaj spustite misel in prepričanje? Poglejte, ali ste se s tem izvili iz začaranega kroga in spustili vse, kar vas ne podpira.