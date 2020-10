Odkrijte notranjo moč in stabilnost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Da se prizemljite, čim večkrat hodite bosi. FOTO: Oleksandra Troian/Getty Images

Če se želite na hitro prizemljiti, vzravnano sedite, da vzpostavite stabilnost in moč. Zavedajte se, da ste v ravnovesju in vas ne more nič premakniti, kljub vsemu hrupu, stresu in nemiru zunanjega sveta. Že z držo in nogami na tleh namreč spodbujate trdnost in neuklonljivost pred spremembami, počutite se varne in pokončne. Ko ju začutite, se lahko odprete tistemu, kar želite spustiti, v svoje življenje pa povabite mir in sproščenost. Šele ko imamo trdne temelje, se lahko soočimo s svojo ranljivostjo in premagujemo izzive. Šele ko smo zasidrani v sedanji trenutek, se lahko jasno zavedamo svojih občutkov.Za večji občutek stabilnosti hkrati redno izvajajte meditacijo, s katero pregledate svoje telo in začutite, kje se skriva neravnovesje. Pomikajte se od stopal do vrha glave in se osredotočite na svoje občutke. Močno vas bo prizemljilo tudi, če se boste zavedali stika s tlemi – svojih nog na tleh, ko ležite, stika s podlago … Ko vzravnano sedite, usmerite pozornost na hrbtenico, steber notranje moči. Če ste vešči vizualizacije, si predstavljajte, da ste drevo – vaša hrbtenica je deblo, korenine pa segajo globoko v tla. Tako močno ste ukoreninjeni, da vas ne more nič izruvati. Stojite kot mogočna gora. Vse to lahko storite večkrat na dan.Ko okrepite svojo bazo, nadaljujte tako, da z vajami zavestnega dihanja povabite mir in sproščenost v življenje. Bodite v trenutku in občutite, kako se piš zraka pomika okoli vašega telesa. Vdihnite in izdihnite. V mislih si predstavljajte občutek umirjenosti in spokojnosti ali sebe ob jezeru ali morju. Z dolgim izdihom boste pomirili živčni sistem in sprostili napetost. V dodatno pomoč vam je lahko, da se v trenutku, ko se želite pomiriti, osredotočite na enega od čutov, na primer sluh. Odmislite vse drugo, zaprite oči in prisluhnite zvokom okoli sebe.Nato se odprite občutkom. Poimenujte in prepoznajte občutek, ki ste ga začutili, in ga sočutno sprejmite. Nato raziščite, kaj vam sporoča. Lahko se vprašate, kaj želi od vas, kaj vam želi povedati. Tudi če ne dobite odgovora, preprosto pustite, da je. Položite si roko na srce in recite, da je vse v redu, kar koli čutite. Spomnite se, da ste stabilni in uravnovešeni, sproščeni in mirni, da lahko sprejmete občutek in počakate, da izzveni.