Odgovorni smo za vse, kar se nam zgodi

Skrivnosti ustvarjanja čudežev in čarobnega upravljanja svojega življenja so nekoč poznali le najbolj razsvetljeni duhovni mojstri, danes pa je velik del človeštva prešel na raven zavesti, s katero lahko ustvarja svojo resničnost. Duhovni napredek nam namreč omogoča uresničenje naših sanj, želja, namer in ciljev v trenutku, če se le znamo pravilno naravnati za to.



Na Zemlji se učimo, da je materialni svet rezultat naših misli in čustev, da so torej izkušnje, ki jih doživljamo, posledica delovanja našega uma in duha, ne pa le naključni dogodki. To pomeni, da smo sami odgovorni za vse, kar se nam zgodi. Sami oblikujemo svojo pot, kar pomeni, da lahko spremenimo vse – razen če nas ovirajo nekatere omejitve.



Naše misli, občutki in prepričanja na zavedni kot nezavedni ravni lahko ustavijo ali pospešijo cilje, za katere si prizadevamo. Včasih namreč nikakor ne moremo priti do tega, kar si želimo, ker nas omejujejo karma in določene zaveze iz preteklih življenj, npr. če smo se kot menih odpovedali premoženju, imamo lahko še danes težave z denarjem. Lahko pa se vmeša tudi naša lastna duša in prepreči dogodke, ki bi nas preveč oddaljili od našega poslanstva. Če se nekaj ne sklada z našo nalogo, smo obremenjeni s karmo ali preteklo prisego, torej nikoli ne bomo zadeli na loteriji ali celo ne bomo imeli otrok, ne glede na to, kako močno si prizadevamo za to.



In kako dolgo traja, da nam zakon privlačnosti prinese želeno? Nekatere stvari lahko ustvarimo v nekaj dnevih ali tednih, dlje pa traja, da manifestiramo svoje sanje. Včasih si lahko nekaj res želimo in smo tudi prepričani, da smo to že pripravljeni prejeti, a nam ne glede na trud življenje prinese le kaos. To je znak, da še ni pravi čas za to. Sanje se vam bodo uresničile, šele ko boste dovolj razvili svoje sposobnosti in zavest ter boste resnično pripravljeni nanje. Izpolnjene sanje vam bodo namreč prinesle priložnosti, a tudi velike izzive. Če se trudite manifestirati nekaj res pomembnega, se torej zavedajte, da boste morali tudi sami veliko vložiti v zadevo in biti pripravljeni živeti svoje novo življenje. Zato se lahko zgodijo čudeži, šele ko se bo vaša vizija povezala s pravim trenutkom za uresničenje.