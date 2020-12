Odbijte psihični napad

Če vam želi nekdo škoditi, proti vam pošlje energijo s slabimi nameni. Prav tako ste ji izpostavljeni, če se znajdete ob nekom zelo jeznem ali nasilnem, ki se spravlja na vas. Psihični napad ni vedno nameren – včasih se oseba, ki ga sproži, tega ne zaveda.



Znaki, da je nekdo poslal zlo energijo nad vas, so nočne more, nerazumno spreminjanje razpoloženja, čustev, strahovi in skrbi, občutek, da imate nad sabo temen oblak, da vas nekdo opazuje, teža v srcu in duši, ne počutite se kot vi, depresija brez razloga, pogoste težave, nesreče, nezgode in ovire. Če spoznate, da se vam to dogaja, na noben način ne zapadite v strah, ne krivite drugih, ne mislite, da ste žrtev ali nemočni, ne sodite drugih in se jim ne maščujte ali skrivajte pred njimi. Zakaj? Ker s tem svojo energijo, pozornost in moč še dodatno dajete osebi, ki jo uporablja proti vam.



Nato poglejte svojo senco, najtemnejše vidike vas samih, saj skoznje, skozi vaš strah, sram, omejujoča prepričanja, sodbe, sovraštvo, škodljive želje, odklone slabo vstopa v naše energijsko polje. Senčni del ima vsako človeško bitje, v tem primeru pa ga tema izkorišča kot vašo šibko točko. Uporabite svojo moč in razrešite svoje negotovosti in strah. Morda bo trajalo nekaj časa, da zadevo predelate, a že ko ozavestite, za kaj gre, ste prepoznali vstopno mesto zle energije. Odločite se, da se ne boste bali, ampak prevzeli nadzor. Zavedajte se svoje sprožene rane s sočutjem, bodite hvaležni napadalcu, da vam jo je osvetlil, saj jo lahko zdaj zacelite. Priznajte, da je služil višjemu namenu, a zdaj nima več dovoljenja za vstop, saj so vrata zaprta in zaklenjena, energijo pa pošljite v svetlobo. Pomagate si lahko s kristali, kot sta sodalit, manganov kalcit, ko delate na svoji rani. Ščit okoli sebe ustvarite s črnim turmalinom, fluoritom, labradoritom in obsidianom.



V nobenem primeru ne krivite sebe, svoje negotovosti ali sence, da ste zaradi nje ranljivi. Ranljivost je osnovni del človeške narave in nas spodbuja k rasti. Vse ima hkrati višji namen, tudi psihični napad, zato ga jemljite na ta način. Seveda vas je pošiljatelj želel raniti, a če ste prevzeli nadzor nad situacijo, vam je v resnici naredil uslugo, saj ste zdaj močnejši.