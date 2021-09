Od strahu lahko tudi zbolimo

Svetovno znana pokojna ameriška regresoterapevtka Dolores Cannon, ki je v več knjigah zbrala pričevanja tisočev ljudi o zgodovini človeštva in Zemlje ter vzrokih za težave in bolezni v življenjih ljudi, je poudarjala, kako pomembno se je naučiti premagovati strah, saj lahko zaradi njega zbolimo.



Pravi, da nas strah zadržuje v odnosih, ki niso dobri za nas ali naši duši ne dajejo več priložnosti za rast. Strah je negativen in lahko prepreči pozitivne dogodke, piše v svojih knjigah. Koristen je, ko nas svari pred telesno nevarnostjo in služi kot opozorilo, da moramo narediti spremembe na čustvenem področju oziroma da lahko zaznamo čustveno neravnovesje v svojem življenju.



»Sicer pa je strah vir vseh negativnih čustev. Izraža se na različne načine in je povezan z različnimi fizičnimi stanji. V svoji praksi sem odkrila, da so težave na desni strani telesa povezane s strahovi v sedanjosti. Vse na levi strani pa izvira iz preteklosti, iz otroštva ali preteklih življenj. Če imamo npr. težave s kolki, nogami, koleni, stopali, nam na primer strah preprečuje, da bi se premaknili naprej. Bolečine pa se pojavljajo na življenjskih prelomnicah, ko moramo sprejeti odločitve,« je zapisala.

