Očistite negativna čustva

V krizi smo nenehno preplavljeni z negotovostjo, tesnobo, potrtostjo in drugimi negativnimi stanji. A ključno je, da delamo na njih, preden se zasidrajo v našo avro, s tem pa sprožimo proces zdravljenja, ki prinaša olajšanje.

Za vsak del vaje si vzemite čas, ki ga potrebujete. Najprej z zaprtimi očmi usmerite pozornost na svoje negativno čustveno doživljanje, z vsemi okoliščinami, ki so ga sprožile, vred. S tem se namreč spomnimo sprožilca. Če nam je vmes preveč hudo, lahko odpremo oči in vdihnemo, preden nadaljujemo.

Nato poskusimo začutiti, kje v telesu je naložen čustveni spomin, s katerim resonira trenutno čustvo, zaradi katerega ste reagirali burno. Lahko ga čutite kot zategovanje, zakrčenost, neugodje, tiščanje, mravljinčenje, celo bolečino v želodcu ali okoli srca, v grlu ali glavi. Če ničesar ne čutite, se sprostite in se znova povežite s telesom.

Določite, za katero čustvo gre – strah, jezo, žalost, bes, zapuščenost, razočaranje, sovražnost, žalovanje, otožnost, zavist, ljubosumje, tesnobnost, skrb, maščevalnost, ponižanost, krivda, zavrnitev, sram. Veliko ljudi namreč ne zna opredeliti, za katero čustvo gre, vedo samo, da se ne počutijo dobro. Toda samo če ste natančni, se lahko osredotočite na čustveno stanje, ki ga želite prečistiti.

Svojo zgodbo zapišite in poglejte nanjo neobremenjeno. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Ko veste, s katerim čustvom delate, odprite oči in natančno zapišite, kaj se vam je dogajalo med podoživljanjem čustvene travme. Kako ste se počutili, kaj so v sprožilni situaciji naredili drugi, kako ste se odzvali, kaj vas je posebno prizadelo. Nato vzemite drug papir in zapišite celotno izkušnjo z zornega kota druge osebe. Pretvarjajte se, da sta vlogi zamenjani. Kaj je ta človek občutil, zakaj je tako ravnal … To je namreč pomemben korak na poti k osvoboditvi. Nato vzemite tretji papir in opišite dogodek v tretji osebi kot neodvisni poročevalec v časopisu. Ta korak vas bo osvobodil ujetosti v svoj pogled na zadevo. Zdaj preberite vse tri liste nekomu drugemu. Najbolje je, če vajo opravite v meditativni skupini in delite svoje izkušnje, doma pa naj vam pomaga nekdo, ki mu zaupate. Lahko tudi telefonirate prijatelju in mu poveste, da delate vajo.

Nikakor pa ne berite tega ljudem, ki so vam povzročili čustveno stisko! Na koncu sledi ritual, s katerim spustite bolečino. Prepustite svojo preteklost vesolju ali višji sili. Vrzite liste papirja v ogenj, veter ali morje. Tudi če jih odplaknete v straniščni školjki, ne bo nič narobe – ali pa raztrgate papir in zakopljete koščke. Ritual je pomemben, ker z njim potegnete ločnico med preteklostjo in vsem, kar ste v sedanjem trenutku. Če ste polno podoživeli občutek, bo spuščanje osvobajajoče. Toda ne poskušajte prehitro izsiliti sprostitve, bodite nežni s sabo. Ko prepustite svojo staro zgodbo vesolju, praznujte svoj trenutek osvoboditve od bolečine, sami ali z drugimi. Ne spustite tega koraka, češ da vaša čustva niso pomembna, ker so! S tem boste namreč simbolično sklenili proces.