Očistite finančno neravnovesje, ukrepajte takoj

Finančno neravnovesje lahko pozdravimo in spet vzpostavimo normalen pretok či v prostoru, ki nam bo prinesel blaginjo, pravijo kitajski feng šuj strokovnjaki za opremljanje prostora. Najprej narišite tloris svojega stanovanja. Finančna točka je v levem spodnjem kotu bivališča in vsake posamezne sobe, gledano od vhodnih vrat. Če je na predelu denarja težek kos pohištva ali je kot zapuščen, umazan ali poln šare, morate ukrepati.

Feng šuj

Feng šuj šteje za posebno škodljive smeti stare račune, plačane ali ne, stare fotografije in stare revije in časopise ter vse, kar je polomljeno, strgano, izrabljeno in vam ne služi več - stare kasete, CD, DVD, ki jih ne uporabljate, knjige, ki jih ne berete … Očistite finančni kot in prestavite pohištvo, da zadiha. Dovoljene so police, a brišite prah z njih ter postavite nanje rastlino, posodo s kitajskimi kovanci, ki jih povežete z rdečo ali zlato vrvico, če potrebujete hitro rešitev, pa kristalno skledo ali krožnik, poln svežega sladkega sadja.

Na to točko v stanovanju ali posameznem prostoru lahko postavite tudi kristal, a naj bo to le zadnja pomoč, ko vse drugo odpove. Pri tem ne pozabite vizualizirati, koliko denarja želite in kako ga boste porabili. Nato pa bodite aktivni in poiščite nove načine služenja.