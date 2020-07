Obstaja samo sedanjost

Guruji, duhovni učitelji, kot je na primer Eckhart Tolle, predvsem budisti, poudarjajo, da je pomemben sedanji trenutek. Življenje se odvija tukaj in zdaj, ne v spominih in preteklosti in ne v sanjah in vizijah v prihodnosti, zato ne begajte sem ter tja v umu, ampak ostanite tukaj in zdaj. Vse drugo je samo iluzija.



Obremenjevanje s preteklostjo in skrbi za prihodnost so nepomembni, zato jih spustite. Hkrati se zavedajte, da se vse nenehno spreminja in se tudi naše razpoloženje menja kot vreme. Čeprav ste v tem trenutku jezni, prizadeti ali žalostni, je to samo občutek, ki bo minil. Vsa občutja se namreč menjajo, pojavljajo se in izzvenevajo, zato jim ne pripisujte pomembne in trajne vrednosti. Ostanite tukaj in zdaj. In to takoj. Drugo bo sledilo samo. Največja moč se namreč skriva v sedanjosti.