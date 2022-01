Obnovite porušeno ravnovesje

»Ključ do vzpostavitve porušenega ravnovesja je razširjanje svoje zavesti za spreminjanje nezavednih navad v zavedne,« pravi Deepak Chopra. »Vsakokrat, ko nekaj doživimo, je naš um v enem od treh stanj: nezavednem, zavednem ali samozavednem. Ko delujemo nezavedno, možgani poskrbijo za telo brez podrobnih navodil, s petimi čuti pa se zavedamo svojega notranjega in zunanjega sveta. Toda v tem načinu sta zdravje in dobro počutje prepuščena naključju, saj delujemo avtomatično, brez zavedanja.

Če recimo jemo eno tortico za drugo, počnemo to nezavedno. Prav to je rdeča nit naših navad. Če pa se zalotimo in ustavimo, preden sežemo po tretjem kosu, smo ravnali zavedno. Vprašamo se, ali nam bo to koristilo. Ko se sprašujete o svojih potezah in pogledate širšo sliko, prisluhnete odgovorom, ki izhajajo iz vas, s tem pa se premaknete v polje samozavedanja.

Samozavedanje pa nas premakne s starih utečenih možganskih poti, ki podpirajo fiksne, nezavedne navade,« poudari in nadaljuje: »Predstavljajte si, da ste jezni. V trenutku, ko prepoznate, da ste jezni, ste zavedni. Toda če še odkrijete, od kod izhaja vaša jeza, prestavite svoje dojemanje situacije v polje samozavedanja, kar vam omogoča, da spremenite svoje vedenje. Spoznate, da stare navade niso dobre, začnete jih spreminjati. Realnost se namreč spremeni, ko v situacijo vstopi samozavedanje in začnemo prevzemati nadzor s pomočjo svojega duha. Odpre vrata trajnim spremembam in nas opolnomoči, da v vsakem trenutku sprejemamo zdrave odločitve.«

Pri teh si lahko pomagate tudi z mantrami, meditacijo in afirmacijami: »Z zavedanjem ustvarjam zdrave navade. Moja dejanja so usklajena s kozmičnim zakonom.«