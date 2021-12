Duhovna modrost: Obilje ni le v denarju

Na zemlji je dovolj dobrin za vse, in če je za živali in rastline poskrbljeno, čeprav ne služijo denarja, je lahko tudi za nas, pravijo duhovni učitelji. Toda če si želimo živeti v obilju, moramo pogledati prepričanja, ki smo jih v tem in preteklih življenjih pridobili o denarju, saj nas lahko blokirajo. Da bi jih prepisali z novimi, si lahko posnamete tudi afirmacije, kot so: »Zaslužim si denar. Privlačim obilje. Spreminjam svoj način razmišljanja o denarju …«

A preden začnete spreminjati svojo finančno sliko, morate vedeti, k čemu težite, in se vprašati, kaj vam pomeni živeti obilje. Večina ljudi ob tej besedi pomisli na denar, zato ne razumejo, da že živijo v bogastvu, tudi če nimajo denarja. Za marsikoga je po drugi strani definicija obilja, da lahko počne, kar si želi, ko si to želi. Obilje torej ne vključuje nujno denarja, saj so ga svet, vesolje, življenje polni v drugih oblikah.

Ljudje pa smo prepričani, da za vse potrebujejo denar – za potovanje, stanovanje, avto –, čeprav je jasno, da smo lahko preskrbljeni tudi brez njega, da lahko dosežemo stvari tudi drugače. Toda skrivnost je v tem, poudarjajo guruji, da če gledamo na obilje brez denarja, bo začel ta sam od sebe prihajati k nam. Finančno blagostanje je poleg tega samo ena plat bogastva, in četudi ga trenutno nimamo, lahko medtem uživamo v družini, prijateljstvu, zdravju, ljubezni, znanju, vodi in zraku. Ko boste razmišljali tako, boste dojeli, da že živite obilje.

Spremenite negativna prepričanja o denarju in ga ne vizualizirajte kot posrednika za svoje želje. FOTO: Fergregory/Getty Images

Nesmiselno je prepričanje, da si ga ne zaslužite, kajti viri na Zemlji so namenjeni vsem. Zato začutite, da ste ga vredni. Dokler si želite le določeno vsoto denarja, si s tem zapirate možnosti za vse druge vire, svarijo duhovni učitelji. S svojimi skrbmi in omejenim pogledom na življenje ste si namreč zaprli dotok, da obilje ne more do vas. Bodite hvaležni in se odprite misli, da za marsikaj ne potrebujete denarja in se vam lahko stvari, ki si jih želite doseči, zložijo brez enega samega evra. In če si nekaj želite, vam ni treba manifestirati denarja kot posrednika, da bi to dosegli.

Raje vizualizirajte, kako npr. odpotujte na sanjsko destinacijo, se vozite v novem avtu, in odprli se bodo popolnoma drugi manifestacijski kanali, kot če bi se naravnali na denar. In še to – ko se hvaležno osredotočate na to, kar imate, boste dobili še več. Nasprotno pa, ko vibrirate primanjkljaj, privabljate v življenje pomanjkanje. Če izhajate iz tega, da nečesa nimate, gojite odpor do denarja ali ljudi, ki ga imajo, ga ne boste nikoli manifestirali, opozarjajo guruji.