Obdobje mrkov prinaša usodne dogodke: pripravite se na spremembe v ljubezni in financah

Če ste eden ali ena tistih, ki se prepusti toku življenja in verjame v usodo, ki lahko vse skupaj obrne na glavo, bodite prepričani, da obdobje od 14. do 28. oktobra prinaša prav to. Nastopil bo namreč t. i. »koridor mrkov«, v katerem se bo sprostila zares močna energija, ki je lahko več stokrat močnejša od klasičnih luninih men. Lahko se zgodijo popolnoma nepričakovane situacije, ki prinesejo globoka psihološka odkritja.

Delni sončev mrk 14. oktobra

Prvi mrk bo delni sončev mrk in bo v znamenju tehtnice 14. oktobra. Povezan bo s partnerstvom. Tehtnica je odgovorna za dialog, kompromise in dogovore med dvema osebama, zato se lahko v tem obdobju sklepajo nova zavezništva ali novi cikli usode. Predvidoma do 14. oktobra bodo mnogi začeli novo razmerje, morda vložili zahtevo za ločitev ali pa sklenili pomembno pogodbo.

Dispozitor mrka, Venera, bo v času mrka v znamenju device. V tarotu je ta kombinacija označena s karto Devetica novcev in govori o globokem materialnem zadovoljstvu, ki ga dosežemo s samodisciplino in željo po uspešnem življenju. Mirno lahko rečemo, da bo mrk povezan s precej praktičnimi pristopi k odnosom. Povezan bo tudi z ljubeznijo, gre pa bolj za ozaveščenost v odnosih, ko znamo obvladovati svoja čustva in kritično gledati na partnerja.

Posebnost mrka bo, da bo ekstrovertiran, kar pomeni, da bo dogajanje povezano z zunanjimi okoliščinami. To pomeni, da lahko dejanje nekoga od zunaj vpliva na vas in vas pripelje do novega cikla v življenju.

Lunin mrk 28. oktobra

Dva tedna po sončevem mrku bo nastopil lunin mrk v biku. Ta bo precej močan, saj bo sklenil cikel mrkov na osi bik-škorpijon, ki traja že od jeseni 2021. Torej, če ste z nečim začeli okoli 19. novembra 2021, potem zdaj končno zaključujete ta proces.

Pomembno je omeniti, da bo mrk povezan s financami, saj se bo luna med dogajanjem nagibala k Jupitru v biku, ki je odgovoren za materialno blaginjo, kapital in finančno bogastvo.

Polna luna v biku vas bo prisilila, da sprejmete določene odločitve glede svojih financ, dela, hipoteke, posojil ali zdravja.

Poleg tega bo v času polne lune Venera v devici vstopila v trigon z Uranom in Plutonom, kar nakazuje na nenadno transakcijo neke večje količine denarja ali pa na praktično odločitev o vlaganju financ.

Vesolje vas bo prisililo, da sprejmete pomembno finančno odločitev, a le skozi ljubezen do sebe. Pomembno bo, da poslušate svojo intuicijo in na prvo mesto postavite dobro počutje.