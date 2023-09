Občutki nevrednosti: vse, kar potrebujemo, je že od nekdaj v nas

Kulturna, družbena in religiozna prepričanja nas prepričujejo, da je duhovno prebujenje običajno zaporedje zunanjih dogodkov, nad katerimi nimamo nobenega nadzora ali pa le malo. Tako razmišljanje, ki daje vedeti, da ste doživeli preskok v razvoju zavesti samo po božji volji in milosti, vas takoj postavlja v nemočno vlogo.

Zato se lahko v vas pojavijo občutki nevrednosti, ki preplavijo um, da dvomite o svojih sposobnostih ali se vam zdi, da si jih ne zaslužite. Nasprotno vzhodnjaške religije in duhovni učitelji postavljajo v središče opolnomočenega posameznika, ki lahko razvije enake talente kot mojstri ter ustvarja čudeže. Spoznanje, da je vsa moč v naših rokah, prinaša dokončno osvoboditev vzorcev, vplivov okolja, starih prepričanj, avtoritet … Prava moč izvira iz našega nezavednega uma, ki je del vas, del vašega DNK. Ko nezavedno postane zavestno, ustvarimo prostor za modrost in znanje ter vemo, da smo sami gospodarji svoje usode. Vse, kar potrebujemo, je že od nekdaj v nas.

Če ste torej obtičali na svoji poti duhovnega prebujanja in dvomite o vsem ali ne veste, kako naprej, se z jezo soočite z ljubeznijo, sledite srcu ter si vedno zapomnite, da ste vredni vsega obilja vesolja. To je samo postanek na poti, ki pa nikakor ne pomeni, da se je vaš duhovni razvoj končal. Bodite potrpežljivi s sabo, dokler ne boste pripravljeni na pot naprej.