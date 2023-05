Občutek lastne vrednosti: ko zaniha, ga okrepimo s pogovorom

Postavite se v nekaj vsakodnevnih situacij in preverite, kako čutite in se odzivate v njih. Zdrav občutek lastne vrednosti imate, ko se v vsakodnevnem življenju skoraj nikoli ne primerjate z drugimi. Ko zaslišite kritiko, se ustavite in preverite, ali je kaj na tem. Pred ogledalom si zmorete reči, da se imate radi, in se ne izogibate savni zaradi odvečnih kilogramov. Občasno ste res ponosni nase in se tudi pri neuspehih zavedate, da ste dali vse od sebe. Hitro se potolažite ob kritiki, na primer ko je partner kritiziral vašo pričesko.

Občutek lastne vrednosti vam sicer občasno zaniha, a ga lahko okrepi pogovor s prijateljico o vaših vrlinah, ko se na primer sprašujete, kaj partner vidi na vas, ali si očitate, da že 14 dni niste obiskali staršev, vam je ob pohvalah in komplimentih neprijetno, se pogosto zasačite, da se dajete v nič, vas nove naloge navdajajo s strahom in vam je težko reči ne drugim.

Psihologi pravijo, da morate nujno sprejeti svoje slabosti in zvišati občutek lastne vrednosti, če na primer na poti v službo premišljujete, kaj vse bo šlo narobe, si vsak pogled na cesti razlagate kot kritiko, je vaše notranje prepričanje, da ste neprivlačni, ne veste, kaj želite od življenja, si ob pozitivnih odzivih drugih mislite, da to pravijo, samo ker so prijazni, se vam zdi, da živite napačno življenje (niste v pravi službi, imate premalo prijateljev …).

Če se poistovetite z veliko situacijami v sredini, še posebno pa na koncu, morate vsekakor delati na svoji samozavesti. Na srečo namreč naš občutek lastne vrednosti ni statičen in ga lahko spremenimo.