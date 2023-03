Občutek krivde je naš zapor

Razmislite, za kaj vse se počutite krive, pozivajo učitelji zen budizma. Morda se čutite krive za to, da ne izkoristite življenja bolje, da ste kdaj prizadeli druge, da ne cenite dovolj ljudi okoli sebe …? Mogoče čutite, da si marsičesa ne zaslužite?

Premislite znova, pravijo, kajti v resnici je tako početje nesmiselno in samo še poslabša stvari. Zen budisti so namreč prepričani, da je krivda naša izbira in da se lahko vedno znova odločimo, ali jo bomo spustili ali se je bomo oklepali. Da jo nenehno doživljamo brez očitnega razloga, je na Zahodu nekaj vsakdanjega. S krivdo se namreč kaznujemo, saj se počutimo slabo zaradi nečesa, kar smo ali nismo storili. Toda vsi delamo napake in nihče ni popoln, dodajajo budisti.

Popolnost je samo iluzija. Zato moramo spustiti občutek krivde, najprej v vsakdanjih situacijah, nato zaradi pomembnejših dogodkov in težavnejših odnosov. Ko obžalujemo preteklost, se namreč samo prizadenemo in ne slavimo uspehov, ki smo jih dosegli v sedanjosti.