Ob kateri lunini fazi ste rojeni

Proti koncu luninega ciklusa energija spominja na zrelo žensko, modro, intuitivno, čarovniško. FOTO: Jnemchinova/Getty Images

Na energijo in značaj človeka vpliva tudi, v katerem delu luninega ciklusa je bil rojen. Ljudje, rojeni v času rastoče lune, torej od mlaja do ščipa, so bolj zagnani, imajo boljši instinkt, več življenjske energije in tudi motivacije za udejstvovanje. Pri njih je ​manj introspekcije, več spontanega hitrega delovanja, manj poglabljanja in sodelovanja, več delovanja iz sebe. Človek je aktiven, borben, ustvarjalen in ploden, pripravljen na razvoj in napredek. Bližje polni luni je rojen, bolj ploden je.Psihološki astrologi mlado luno povezujejo z energijo boginje Artemide, ki s svojo košuto in lokom samostojno osvaja življenje. Torej gre za mlado, svežo energijo, nekoliko naivno in nezrelo, pogosto povezano z energijo devištva, saj nima veliko izkustev, a je polna svežine, povezana s seboj, naravo, življenjem.Ko se luna primika proti polnosti, imamo že več zrelosti, izkušenj. Energija je podobna tisti, ki jo ima ženska v najlepših letih, ki skrbi za družino, ima polne kašče in ima od kod vzeti, da bi dala. Polnost se v tej fazi kaže tako v smislu imetja kot energije, sposobnosti dajati in skrbeti še za druge, konkretno pa se premikamo iz energije device v energijo matere, dajalke življenja. Ljudje, rojeni okrog polne lune, so povezani z Demetro, boginjo žetve, plodnosti in svetega zakona.Ko se luna odmika polnosti, je predstavljena z žensko, ki se vedno bolj odmika od plodnosti. Veliko se je že naučila, ima mnogo izkustev, je modra in sposobna znanje prenašati na druge. Srečati se je morala s temo in bila prisiljena v preobrazbo, a je pridobila veliko notranjo moč, s katero lahko pomaga družbi okrog sebe. Velikokrat jo nakazujejo kot Perzefono, ženo Hada, boginjo podzemlja.Zadnji lunin krajec lahko povežemo s stanjem ženske energije, ki izgubi plodnost. Potovanje navzdol proti mlaju je postopno staranje ženske energije in priprava na zaključek. Sočutje človeka se s padanjem lune povečuje, tako kot tudi neka tiha in globoka čarovniška modrost ženske narave. Ko smo čisto pred mlajem, je pred nami stara ženica, zgubana in utrujena, brez energije, a z izjemnim razumevanjem celote življenja. Astrologi jo povezujemo z energijo Hekate, boginje čarovništva.Lunin položaj govori o tipu energije, ki je v njem, ga poganja in žene. Sama si zamišljam, da so ljudje, rojeni v času mlade lune, mlade duše, neizkušene in neobrušene, tisti, rojeni na koncu ciklusa, pa so stare duše. Ne nujno svete in modre, ampak že dolgo nabirajo izkustva. Rojeni na koncu ciklusa so lahko modri, sočutni in intuitivni, čarovnice, ki so sposobne odvzeti trpljenje drugim. Pogosto so samo zelo izkušene in utrujene duše, ki so nabrale veliko znanja, ki ga lahko uporabljajo tudi v škodo sebe in drugih – torej temne čarovnice.Ljudje, rojeni ob in kmalu po mlaju, morajo biti pozorni, kakšno življenje si ustvarjajo. Rojeni na koncu ciklusa ne bodo mogli pobegniti od posledic preteklih življenj in se morajo naučiti sprejemati življenje, kot je.