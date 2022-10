Numerološka napoved za 2023: vladavina števila sedem prinaša več denarja, a tudi usodne spremembe

Numerologija se ukvarja s proučevanjem vpliva števil na človekovo usodo, letna numerološka napoved pa razkriva, kaj nas čaka v letu 2023. V vsakem letu namreč prevladuje eno število in za izračun le-tega morate sešteti vse številke v letnici, torej v primeru leta 2023 je to 2 + 0 + 2 + 3 = 7. Sedmica je torej število, ki bo vladalo v prihajajočem letu.

Število sedem po numerološki simboliki predstavlja bogastvo, srečo in ugodno energijo za spremembe. Pod njeno energijo so možni ugodni trenutki v ljubezni, prijateljstvu in komunikaciji z ljudmi nasploh. Velika pomanjkljivost sedmice je želja po samoti, zato bodo v prihajajočem letu mnogi želeli ohraniti svoje načrte zase in jih ne bodo želeli razkriti. Energija sedmice je prav tako nepredvidljiva, prinaša rešitve perečih problemov, a tudi velike spremembe in odkritja. Če je leta 2022 na tem področju prišlo do stagnacije, potem bi se moralo leta 2023 vse spremeniti.

Ljubezen in komunikacija

Kar zadeva ljubezen in komunikacijo, nas v ljubezni čakajo zelo prijetne spremembe. Sedmica bo poskušala urediti odnose z ljudmi, ki se negativno obnašajo do svojih bližnjih, do svoje sorodne duše. Odnosom lahko vdihne novo življenje, spodbudi bližino in jih prerodi, prebudi stare strasti.

Leta 2023 je večja verjetnost, da boste našli svojo sorodno dušo, numerologi pa svetujejo, da ste bolj odprti in daste priložnost osebi, ki vam je všeč. Bodite iskreni v komunikaciji, začnite dialog in komunicirajte o preprostih temah, pokažite svojo pravo naravo, ne pretvarjajte se.

Finance in delo

Kar zadeva finance in delo, se lahko v letu 2023 lotite novih projektov in poskusite ustanoviti podjetje. Sedmica ne pomaga le pogumnim, ampak tudi previdnim. Naj vas ne bo strah iskati nove službe ali projektov. Vedno bodite pozorni na nova zanimanja, saj vas lahko energija sedmice spodbudi in usmeri na pravo pot v življenju, vam pomaga do več denarja. Še posebej, če se trenutno počutite izgubljene.

Vse drage nakupe je treba opraviti čim bolj previdno. Sprva poskusite počakati nekaj dni, da vaša ideja dozori. Če je želja še vedno prisotna, nadaljujte z načrtom, vendar najprej preverite svoj proračun in naredite podroben načrt. Sedmica vas vabi, da se financ lotite previdno.

Na splošno bo leto 2023 ugodno za razpoloženje in pozitivno energijo. Imeli boste veliko sreče, pomembno je le, da razvijete samozavest in se posvetite svojim idejam.