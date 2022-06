Numerologija vpliva na ljubezensko življenje

Število življenjske poti izračunate tako, da seštejete vse številke v datumu rojstva, npr. 12. 9. 1977: 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 7 + 7 = 36, 3 + 6 = 9.

Za enke so erogene cone: ušesa, lasje, vrat, jezik. Vzburjajo jih rdeča kot barva, seksi perilo, njihov afrodiziak so rdeča vrtnica, ingver, paradižnik, usnje, fantazije so hitre in divje, v njih pa nastopajo v vlogi rešitelja. Če je partner enka, pustite, da je on glavni, bodite nebogljeni.

Za dvojke so erogene cone vsa čutila, vzburjajo jih masaža, čutna svila na koži, hrana, parfum, svilene rjuhe. Njihov afrodiziak so čokolada, vonj muškata, tartufi, dišeča olja. Fantazirajo o partnerju, ki se jim v celoti preda in je pripravljen na vse. Če je partner dvojka, ga nikoli ne priganjajte, spremembe uvajajte počasi. Erogene cone trojk so prsti, stopala, vzburjajo jih rahli dotiki, telefonski seks, zmerna pornografija, njihov afrodiziak so džin, umazano govorjenje in uniforme. Fantazirajo o orgijah in snemanju domačega filmčka. Če je partner trojka, ga dobro poslušajte, bodite zanimivi, improvizirajte, preberite Kamasutro.

Erogene cone štiric so bradavice, prsi, trebuh, vzburjata jih crkljanje, oralni seks, afrodiziak so mesečina, voda, morska hrana, grozdje, fantazije pa romantična doživetja, seks v vodi. Če je partner štirica, se crkljajte, bodite romantični in nikoli ne pozabite na obletnico.

Petice padajo na spodnji del hrbta, vzburja jih, če jih ljubimec občuduje, se spogleduje z njimi … Njihov afrodiziak so zlato in banane, fantazija pa dominacija. Če je partner petica, mu dajajte komplimente, pihajte na dušo, pričarajte občutek, da je poseben.

Erogena cona šestic je koža, vzburja jih masaža, sestrska uniforma, afrodiziak so kopel, guma, vino, fantazije pa orgije in seks na javnih krajih. Če je vaš partner šestica, se potrudite biti popolni.

Sedmica je nora na stegna, oči, ustnice, kožo, vzburja jo občutek zaljubljenosti, čutnost, prefinjenost, harmonično okolje, njen afrodiziak so dišeče sveče, jagode, šampanjec, pačuli, fantazije pa popolni ljubimec, prepovedani užitki. Če je partner sedmica, se nikoli ne prepirajte z njim.

Erogena cona osmic so genitalije, vzburja jih masaža, bolečina, premoč, vezanje, seksi perilo, kot afrodiziak pa beluši, granatno jabolko, jastog, usnje, bič. Fantazira o temnih erotičnih igricah. Če je partner osmica, ne poskušajte razkriti njegove globoke duše.

Za devetke je erogena cona notranja stran stegen, vzburjajo jo eksotične lokacije, kot afrodiziak sladoled, igračke, fantazira o seksu na letalu, s popolnim tujcem … Če je partner devetka, mu dajte ogromno svobode.