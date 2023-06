Numerologija na cesti: vaše osebno število naj se ujema s števili, ki vas obdajajo

Vibracija števil vpliva na nas podobno kot planeti in njihovi aspekti, pravijo numerologi. Lahko se torej vozite v avtu, na katerem kombinacija registrske številke podpira vaše cilje ali ne, je v sozvočju z vami ali ne. Kompatibilnost registrske številke z imenom in datumom rojstva osebe lahko določimo z numerološkimi izračuni.

Števila, ki nas obdajajo, imajo svojo vibracijo. FOTO: Dzhulbee, Getty Images

Da bi izračunali številko vašega vozila, uporabite razpredelnico, ki jo ustvarite tako, da napišete številke od 1 do 9 in pod vsako številko napišite črko po zaporedju abecede. Ko pridete do 9, nadaljujte z 1 in tako naprej do konca. Izpustite sičnike in šumnike. Potem seštejte vsa števila z vaše registrske tablice.

Na enomestno število

Pomembno je, da rezultat znižate na enomestno število. Če je kombinacija številk in črk 23, seštejete ti dve številki: 2 + 3 = 5. Za določitev združljivosti se registrska številka vozila primerja s številko usode (ki izhaja iz imena) in številko življenjske poti (izvira iz rojstnega dne) lastnika vozila. Najbolje je, da je registrska številka kompatibilna z obema.

Število ena pomeni neodvisnost, raziskovanje in samozadostnost, dve diplomatskost, timsko delo in odnosi, tri optimizem, ustvarjalno samoizražanje in družabne dejavnosti, štiri praktičnost, osredotočenost in vestnost, pet pa osebno svobodo, čutnost in radovednost. Šestica izraža energijo domačnosti, idealizma in harmoničnih odnosov, sedmico povezujemo s samoopazovanjem, duhovnostjo, intuicijo, osmico s poslom, realističnostjo, učinkovitostjo, devetico pa s sočutjem, strpnostjo in človekoljubnostjo.