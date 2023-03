Numerologi pojasnili, zakaj je število 11 tako grozljivo: že od pradavnine seje smrt in tragedijo

11. septembra 2001 se je zgodil napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku. Letalo American Airlines, ki je trčilo v severni stolp WTC-ja, je bilo na letu 11. 11. marca 2004 so teroristi izvedli napade na španske železniške postaje v Madridu. V najhujšem terorističnem napadu, kar ga pomnijo Španci, je umrlo 191 ljudi (vsota števk tega števila je 11). Vlaki so bili tarča terorističnih dejanj tudi v Bombaju 11. julija 2006. Bombe so eksplodirale v razmiku 11 minut. 11. marca 2011 sta Japonsko prizadela uničujoča potres in cunami ...

Zdi se strašljivo, da so se vse te tragedije zgodile prav na 11. v mesecu. Naključje ali …? Numerologi verjamejo, da to ni naključje in pojasnjujejo, da je število 11 izjemno nesrečno. Dve enoti v številu 11 namreč predstavljata nenehni boj med dobrim in zlim. Vendar v tem boju dobro nikoli ne more prevladati, zato pride do izraza nemoč, ki jo na koncu izžareva to številko in je tudi zato tako negativno.

Dodatni razlog naj bi bil v energijski vrednosti tega števila (merilo je velikost). Število ena ima namreč izjemno nizko energijsko vrednost, dve enici pa še posebej.

Pomen števila 11 so preučevali tudi stari Kaldejci. V njihovi numerologiji je število 11 veljalo za izjemno nesrečno število, ki prinaša življenjske težave, nesreče, skrite nevarnosti, razne skušnjave, nasprotnike in izdaje.

Število 11 pa je zaznamovalo tudi rojstvo in smrt babe Vange. Vangelija Gušterova se je namreč rodila leta 1911 v Strumici v Severni Makedoniji, umrla pa je 11. avgusta 1996 v Sofiji v Bolgariji. Smrt si je napovedala sama.