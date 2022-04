Nujno branje: to kaže analiza kart najverjetnejših mandatarjev

Če bi sodili le po karti volitev, se konservativnim vladam izteka mandat in prihajajo bolj liberalne, enako kaže prehod pr. Lune v vodnarja. Luna v 10. hiši lahko prinese več žensk v parlamentu ali poznejše spremembe v vladi, da novi mandatar ne bo trajen. Enako kaže karta sončnega povratka Slovenije. Ljudstvo je razdvojeno in obremenjeno.

Analizirala bom karto Janeza Janše in Roberta Goloba. Pri sedanjem premierju imamo Luno v škorpijonu v 12. hiši, tako pogosto postane vladar, ko je ljudstvo v krizi, na dnu, ujeto, ker je Luna še v kvadratu z Uranom, tudi pod stresom, razdvojeno, uporno. Na nezavedni ravni se takrat večina Slovencev odloča zanj. Zaradi naporne pozicije Lune je ljudstvo pod njegovo oblastjo izjemno črnogledo, pod pritiskom, v krizi, a uporno.

Prek dispozitorja gre Luna v znamenje višine, kar pomeni, da nas lahko povleče iz krize, še najbolj finančne, a ker je na zvezdi Algol in v kvadratu s Plutonom, ljudstvo postane jezljivo, sovražno, kljub finančno boljšim časom še vedno pod pritiskom in v neprijetni situaciji. V karti Roberta Goloba je Luna v 5. hiši v dvojčkih.

Ljudstvo se počuti bolj mladostno, veliko naredi za mlade, več je kulture in športa, trigon na Venero in Mars potrjuje ustvarjalnost ljudstva in več veselja. Ker pa ima Luna T-kvadrat s Saturnom in Kironom v 2. hiši in s Plutonom in Uranom v 8. hiši, je jasno, da ko je na oblasti, pride do velikih pritiskov na finance, treba bo varčevati, pritok iz tujine se bo ustavil, krediti bodo pritiskali na vse nas – čaka nas finančna kriza. Dispozitor Lune je v vodnarju v 1. hiši. Ljudstvo bo postalo polj povezovalno in solidarno, a tudi bolj moderno, napredno.

Zmagovalca je tokrat zelo težko napovedati. FOTO: Sergey Tinyakov/Getty Images

Za sedanjega premierja bi rekla, da je izjemno inteligenten, za Goloba pa, da je s poudarjenim vodnarjem napreden in povezovalen. Od negativnih lastnosti je prvi manipulativen in ne zna drugače voditi kot trdo, s strahom, drugega pa njegov idealizem dela premalo stvarnega, natančnega.

Napovedovati, kdo bo dobil največ podpore, je težko, saj nimata slabe prognostike. Sedanji predsednik vlade ima ascendent v trigonu z Marsom in opozicijo Sonca in Marsa, tako ima ogromno energije usmerjene v boj. Ovira ga le konjunkcija vladarja 10. hiše s Saturnom. Golobu se približujeta v trigon Sonce in Jupiter, v maju ju poveže še tranzitni Jupiter.

Toda tudi če Golob dobi večino, kar ni nujno, ker sta oba v dokaj dobrem položaju, ni videti, da bi dolgo ostal na oblasti, po mojem kaki dve leti. Pri Janši pa se vidi ravno v tistem času, v roku dveh treh let, da se mu marsikaj obrne na bolje in ga čaka več uspeha in bolj lahke zmage.