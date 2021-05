Notranjost odseva navzven

Čim bolj harmonični in umirjeni boste v sebi, bolj bo tak tudi vaš svet. FOTO: Primipil Getty Images

Resničnost je le naša percepcija oziroma interpretacija. Nekaj, kar drži in je za nekoga resnično, ni nujno za drugega. Toda hkrati način, na katerega interpretirate svojo resničnost, vpliva na to, kaj privlačite vanjo. Močna prepričanja so ključna za to, kakšno resničnost si ustvarjamo, saj enako privlači enako.Če ste jezni, boste pritegnili v življenje druge jezne ljudi, s katerimi se boste prepirali, ter dogodke, ki vas bodo jezili. Če verjamete, da ljudem ni mogoče zaupati, boste pritegnili dogodke, ki vam bodo to potrdili. Zavedati se morate, da vaše misli in dejanja ustvarjajo rezultate. Vse, kar mislite, rečete in storite, ima učinek. Vsako dejanje sproži močno povratno energijsko reakcijo. Če tega ne razumete, bo vaš svet pogosto črn, saj boste sami v sebi spodbujali prav tiste stvari, pred katerimi si želite pobegniti.Zato se morate zavedati delovanja zakona privlačnosti, še posebno ko vam gre slabo, saj ste takrat kot magnet za energije, ki pokažejo, kaj se dogaja v vas. Osredotočite se torej na svoje vzorce, ki se manifestirajo navzven, in jih prekinite.Toda zakaj se potem naše želje ne uresničijo, četudi si jih vizualiziramo, jih podpiramo z afirmacijami in mantrami? Guruji pravijo, da ni dovolj, da si zastavimo namero, ampak moramo odstraniti tudi vse ovire na zavestni in nezavedni ravni, ki blokirajo njeno uresničenje. Šele tako lahko zakon privlačnosti resnično deluje.Delovanje tega namreč zahteva več kot le notranjo željo in bujno domišljijo, ki jo podpiramo z afirmacijami na samolepilnih lističih. Zlomljen, obupan ali šibek človek si ne more manifestirati najemnine zgolj s pozitivnim razmišljanjem. Zakon privlačnosti se sproži šele ob podpori nezavednega uma, pravijo terapevti.Zakaj torej včasih privlačite celo nasprotno od želenega – ljudi, situacije in dogodke, ki jih ne marate? Guruji opozarjajo, da je nenehno ponavljanje določenih vzorcev in tem v vašem življenju razlog, da jih vzamete pod drobnogled. Če lahko vaš zavestni um primerjamo s kapitanom ladje, ki je odgovoren za ukaze, medtem pa se ladja zaleti, to pomeni, da posadka ne deluje po njegovih navodilih. Z drugimi besedami – vaš um in podzavest delujeta neusklajeno in vlečeta vsak v svojo smer.Zakon privlačnosti pa temelji prav na delovanju nezavednega uma in na zakonitosti, da vse, kar se dogaja v vas, določa, kaj se vam bo odrazilo v zunanjem svetu.