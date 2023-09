Notranji dialog je lahko naš sovražnik

​Filtri resničnosti so mehanizmi, ki dovoljujejo, da nekatere zaznave vstopijo v naše polje, druge pa ne. Naša sončna očala za dojemanje sveta so miselne, čustvene, besedne in zaznavne narave, ki določajo, kaj vidimo, slišimo in verjamemo. So podlaga za ustvarjanje naših prepričanj in videnja resničnosti, ki je seveda subjektivno obarvana. Vsi smo nagnjeni k popačenju resnice, hkrati pa so naši možgani naravnani tako, da se prej osredotočijo na negativno kot na pozitivno sporočilo. Če nam skupina prijateljev pove nekaj pozitivnega, eden pa nas kritizira, se bomo zapičili v slednjega. In ker se te negativnosti nalagajo v nas tudi za več let, preteklost pa programira našo prihodnost, se znajdemo v začaranem umu lastnih možganov. Filtre oblikujemo na podlagi preteklih izkušenj, če so obarvane negativno, tudi v prihodnje svet sprejemamo in doživljamo tako. Dlje ko živimo v tej izkrivljeni interpretaciji resničnosti, vedno bolj normalna se nam zdi.

Kaj govorite, ko se pogovarjate s seboj? O čem teče vaš notranji samogovor? Notranji dialog zajema vse, kar si mislimo o sebi. Zanj je značilno, da poteka brez prestanka, tako kot običajen pogovor, lahko nas vodi v prepričanje, da nimamo nadzora nad njim, v telesu lahko sproži fiziološko spremembo, prizadeva si obvladovati položaj in prežene vse drugačne podatke iz drugih virov, najglasnejši postane, ko ga najmanj potrebujete. Če o nečem dvomite, bo še podprl vaš dvom, enako strah in druga negativna čustva. Pogosto je naš največji sovražnik.

Ko ozavestite sporočilo, se lahko soočite s problematiko. FOTO: Primipil/Getty Images

Negativna sporočila se kopičijo in množijo, nalagajo v vas in ustvarjajo strupeno notranje in zunanje okolje. Sami sebe nenehno minirate, kar se slej ko prej pozna na zdravstvenem stanju. Telesne celice lahko shranjujejo informacije, in če jih nenehno zasipavamo z negativnimi sporočili, si jih zapomnijo. Telo se torej odziva na vaše misli in prepričanja o sebi. Teme notranjega dialoga niso vedno negativne, se pa ponavljajo. Pogosto so vezane na vaše šibke točke, denimo videz, težo, vaše sposobnosti, primerjanje z drugimi … Če želite delati z njim in ga naposled razorožiti njegove strupene osti, se morate zavedati, da se za vsako temo notranjega dialoga skriva določena korist, ki jo pridobite z njim. Njegovo brbljanje ni naključno, ampak ga ohranjate, ker vam na neki ravni ustreza. Lahko vas opominja na nekaj, kar morate storiti, a se temu izogibate. Če pogledate prek njegovih kritičnih puščic, dvoma in negativnosti, lahko odkrijete, kaj se skriva za njim. Ko ozavestite sporočilo, se lahko soočite s problematiko.