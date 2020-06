Notranji bojevnik

Ko energija enakomerno teče skozi sedem čaker našega energijskega telesa, smo zdravi, če se pojavijo blokade in je pretok moten, sledi neravnovesje. Po drugi strani pa uravnovešeno delovanje čaker vpliva tudi na naše življenje, bolj zadovoljni smo, več moči imamo in lažje dosegamo cilje. Katera čakra potrebuje zdravljenje, lahko preverite tako, da si v meditaciji zastavite to vprašanje, lahko pa pomislite, na katerem področju imate težave, in jih povežete s čakro, ki skrbi za to področje.



Druga možnost pa je, da vsak dan v tednu izvedete meditacijo za eno čakro.

Če se vam zdi, da ste nemočni, poraženi, stisnjeni v kot, nevredni sreče, ljubezni in uspeha, se morate posvetiti svoji tretji čakri ali sončnemu pletežu, energijskemu centru za moč, voljo in vzdržljivost. Če uravnovesite delovanje te čakre, boste imeli dovolj poguma, discipline in samozavesti, da boste prebudili svojega notranjega bojevnika.



Udobno se namestite, hrbtenica naj bo poravnana in sproščena. Roke sklenite na trebuhu in ga masirajte v smeri urinega kazalca v velikih krogih. Ne le da bo to podprlo in spodbudilo prebavo, prav tako bo zmehčalo trebuh, ki je pogosto napet in trd, ko nas prevevajo občutki, da smo nevredni lepih stvari. Po sedmih do desetih krogih spustite roke na boke in poglobite dihanje. Ko izdihnete, nežno napnite mišice spodnjega dela trebuha, in ko izdihnete, naj bo trebuh mehak in zaobljen. To vas bo na naraven način segrelo od znotraj navzven.



Predstavljajte si element ognja, ki sežiga vaš strah, negotovost, občutek, da ste ujeti v splet zunanjih okoliščin. Lahko vizualizirate plamen za svojim popkom, dim pa naj se kadi skozi vaše nosnice z vsakim izdihom. S čiščenjem trebušnega predela na energijski ravni boste hkrati podprli svoje srčne želje, pomagalo vam bo tudi delovati z več moči in samozaupanja.

Dodatno lahko prižgete svečo ali meditirate pred ognjem, npr. kaminom. Lahko si predstavljate tudi, da vaše notranje strahove vaš notranji ogenj transformira, lahko tudi konkretno zapišete, kaj vas omejuje, nato pa papirček vržete v plamene. Ognjeni element v telesu sicer spodbuja ponavljanje zvoka ram.