Notranje zaloge moči: ko se odločimo, bomo nepremagljivi

Vsi doživljamo trenutke, ko nam gre vse narobe, ne zmoremo več in bi najraje izobesili belo zastavo. Tedaj je čas, da se ustavimo, poglobimo vase in najdemo svojo notranjo moč.

Ne glede na to, ali življenjska kriza pomeni, da nam razpada zakon, so nas odpustili iz službe, za katero smo živeli, izgubljamo ljudi, ki jih imamo radi, ali se spopadamo s težko boleznijo, se vedno lahko opremo na svoj notranji steber. V resnici ni ničesar in nikogar zunaj nas, ki je tako močan kot mi sami. Samo spomniti se moramo tega.

Vsaka življenjska prepreka ima smisel, ki ga bomo odkrili, šele ko bo vse težko za nami. Toda namesto da obupano cepetamo na mestu, obtožujemo druge za dogodke ali se panično oklepamo tistega, kar odhaja, se zavedajmo, da smo premagali že vse ovire doslej, zato bomo tudi to. In ko se odločimo uporabiti svoj notranji pogum, zmoremo vse. Ko se odločimo, bomo nepremagljivi. Odkrijmo svoj notranji steber, ki ga ne more podreti noben zunanji vihar. Črpamo moč iz njega, naj nam pomaga v težkih trenutkih. Tu je, v nas. Čaka, da pridemo. Samo odpraviti se moramo do njega!