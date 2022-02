Duhovni nasvet: Notranje delo v času krize

Vse zunanje okoliščine nas vlečejo v to, da se ne zavedamo svojega bistva, tako oglaševanje kot nemiri, vojne itd. nenehno pritegujejo našo zunanjo pozornost, pravijo guruji. Posledično smo vedno znova potisnjeni v strah, skrb, depresijo. Zato je nujno, da vzpostavimo svojo notranjo stabilnost. Ni treba vztrajati pri tem, da počnemo vse po starem – glavno je, da odkrijemo, v čem smo dobri in kako lahko to še izboljšamo, oplemenitimo svoja dejanja s sočutjem, dobrimi nameni, skrbjo za druge. Vsekakor moramo biti tudi prilagodljivi in najti način, kako v času sprememb preživljati sebe in svojo družino, a hkrati ne smemo pasti v stres, sindrom izgorelosti, hiperaktivnost …

Spreminjanje česar koli se začne z našim notranjim mirom. Nekateri mislijo, da se je sebično osredotočati nase, toda ni – če nismo v miru s seboj, namreč težko pomagamo drugim. Umiriti moramo lastni um, povečati zavedanje in sočutje. Vse to bo nedvomno prineslo najprej male in nato še velike spremembe. Tudi v krizi torej ni treba doživljati več strahu in negotovosti. Notranje krize ne bomo imeli, če razvijamo svoje zavedanje in potenciale. Na ravni posameznika se vsekakor lahko izognemo najhujšim scenarijem, kajti vse, kar doživljamo, je rezultat nakopičenih vzrokov. Zakon vzroka in posledice pravi: misli pozitivno in dobil boš pozitivne rezultate. Ti se seveda ne pojavijo vedno takoj, ko to hočemo. A kljub temu se lahko zanesemo, da zakon vzroka in posledice nikoli ne odpove. Če vržeš kamen v zrak, bo padel na tla, tudi to je gotova posledica. Toda če nenehno živimo v strahu in smo nesrečni, ustvarjamo negativne vplive in energijo, ki nam ne morejo prinesti ničesar pozitivnega, ne v sedanjosti in ne v prihodnosti. Živeti moramo tisto, v kar verjamemo.