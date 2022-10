Notranja modrost: Zapišite si, kaj želite

Bolj analitični, mentalno usmerjeni ljudje se bolje znajdejo, če si postavijo okvir, zastavijo cilje, želje, načrte ter jih zapišejo. Ne samo da se zdijo s tem veliko bolj konkretni, prav tako se lahko k njim večkrat vrnemo in se opomnimo, kaj smo si zadali.

Kako torej spodbudimo spremembo, ko smo nezadovoljni? Najprej si zapišemo pet svojih vrlin in pet pomanjkljivosti. Premislimo, kako jih lahko spremenimo v svoje močne točke. Ker naša usoda še ni zapečatena, imamo vedno priložnost, da naredimo svoje življenje posebno. Ni nam treba spremeniti sveta, da uresničimo svojo misijo, zgolj sebe. Izkoristimo priložnosti in se potrudimo po najboljših močeh.

Premislimo in si zapišemo: Na katerem področju želimo pustiti svoj pečat? Kako lahko to dosežemo? Izberemo si lahko denimo slavno osebo, ki jo občudujemo, potem pa premislimo in zapišemo: Kaj je tako pomembno na njej/njemu? Kaj to osebo navdihuje? Katera lastnost te osebe se nanaša na našo misijo? Katere lastnosti najbolj cenimo pri drugih?

Nato razmislimo še, kako lahko spremenimo svoje slabosti v prednosti. Pomislimo, kako pogosto si zaželimo, da bi bili kdo drug. Naučimo se svoje slabosti spremeniti v prednosti. Če se nam zdi, da nam manjka fizičnih ali umskih darov, si lahko še močneje prizadevamo doseči cilj in dokazati, da zmoremo. Prav vztrajnost in vaja nam pomagata, da nadomestimo vse, kar nam manjka do rezultata.

Naslednji korak je, da si navijemo uro na pet minut in začnemo pisati vizijo svoje misije. Pišimo hitro in se ne ozirajmo na slovnico in lepe stavke – pozneje lahko vse skupaj prepišemo. Pomembno je, da zapišemo vse ideje, ki nam padejo na pamet.

Če se ničesar ne spomnimo, napišimo 'Ničesar se ne morem spomniti', in pišimo dalje. Nič nas ne sme ustaviti pri pisanju. Lahko si pomagamo tako, da imamo v mislih ta področja: izobrazba, uspeh, vaja, skrb, resnicoljubnost … Preglejmo rezultate in določimo smer, v kateri želimo napredovati.