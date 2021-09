Srhljiva napoved Nostradamusa: leto 2022 bo prineslo uničenje

Francoskemu vedeževalcu Nostradamusu pripisujejo videnja številnih pomembnih dogodkov – francosko revolucijo, smrt princese Diane, orkan Katrina, atomsko bombo in napad na ameriški WTC 11. septembra 2001.



Kot pišejo na yearly-horoscope.org, pa leto 2022 prinaša pravo grozljivko. To so napovedi Nostradamusa za prihodnje leto.

Francijo naj bi prizadel velik orkan Velik orkan naj bi v Franciji povzročil požare, sušo in poplave, prizadel naj bi tudi druge dele sveta. Po vsem svetu bi lahko prišlo do lakote.

Eksplodirala naj bi jedrska bomba Jedrska bomba naj bi eksplodirala ter povzročila podnebne spremembe in spremembo položaja Zemlje v vesolju.

Putin naj bi bil umorjen Ruski predsednik Vladimir Putin je preživel vsaj pet poskusov atentata. Leta 2022 naj bi bil umorjen v nevihtni noči, ko bo odplul na morje.

Nevihta asteroidov naj bi uničila Zemljo (14. december 2022) Nostradamus naj bi v svojih vrsticah opisal nevihto asteroidov, ki bi lahko ogrozila naš planet. Če bi dovolj velik asteroid padel v ocean, bi povzročil velikansko plimo, ki bi zajela kopno in povzročila potrese, cunamije ipd.

Ameriški dolar naj bi doživel inflacijo Po napovedih Nostradamusa naj bi leta 2022 inflacija ušla izpod nadzora, najbolj prizadet bo ameriški dolar. Srebro in zlato bosta sredstvi, v kateri bo vredno vlagati denar.

Umetna inteligenca naj bi napadla človeško raso Računalniki s človeškim vmesnikom z umetno inteligenco naj bi se »prebudili« in si podredili človeško raso. Roboti bi lahko uničili človeštvo.

Trije dnevi teme Leto 2022 naj bi prineslo uničenje, ki mu bo sledil mir. Pred tem naj bi nas čakalo 72 ur čiste teme.







Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: