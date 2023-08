Nočno zdravljenje: energijo usmerite na oboleli del

Ste vedeli, da lahko svojo višjo zavest programirate na popolno zdravje tudi med spanjem? Medtem se telo namreč že samo po sebi najbolj aktivno samozdravi in popravlja napake v svojem sistemu. Trenutki tik pred spanjem so zato odlična priložnost, da še dodatno okrepite namen njegovega samozdravljenja. Telo ima hkrati spomin, in kar naložimo v program, se odvija in poteka samo od sebe, tudi ko se zavestno ne ukvarjamo več s tem. Program samozdravljenja, ki ga sprožite pred spanjem, se bo torej nadaljeval še med njim, ne le to, celo najbolj učinkovit bo ponoči.

Da bi ga sprožili, se pred spanjem osredotočite na ljubezen do sebe in ljubečo energijo, ki jo pošiljate tudi v problematični predel ali organ. Predstavljajte si, da ta že popolno deluje, organ pa je popolnoma zdrav. Dodajte primerne zdravilne namere in afirmacije in jih ponavljajte, dokler ne utonete v spanec. Zdravljenje se bo tako samo odvijalo čez noč.

Druga, dnevna možnost, s katero še podprete samozdravljenje, pa je, da sedite, se sprostite in osredotočite na dihanje. Pomanite si roke, da energija steče in začutite ščemenje v dlaneh. Položite roke na ali nad obolelo mesto, npr. koleno, zaprite oči in se sprostite. Ko vdihnete, si predstavljajte, da se energija dviguje po telesu skozi noge, trup vse do srčne čakre.

Ko izdihnete, pa da energija steče skozi roke in dlani na obolelo mesto. Vajo ponavljajte nekaj minut ali dlje. Ob tem si seveda predstavljate, da je obravnavani del telesa že popolnoma zdrav.