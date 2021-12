Nikoli nismo žrtve

Koliko se da očistiti vzorce in prepričanja, ki nam povzročajo težave, je odvisno od tega, koliko razumemo, da je nekaj naš problem, odvisen od naše ravni zavesti, pravi bioterapevt Marjan Ogorevc: »Če nekdo ne more sprejeti, da ima samomorilska nagnjenja, ker je bil nezaželen otrok in se mu je oče obesil, tega tudi ne bo spremenil. Drugi problem je, da ljudje verjamejo gurujem in naredijo vse, kar jim rečejo, medtem ko na Zahodu sistem absolutne avtoritete ne deluje več. Sami moramo nekaj razumeti in sprejeti, potem se šele lahko odločimo in to spremenimo. Toda niso vsi pripravljeni za to, ker jim njihova raven zavesti ne dovoli razumeti, da so sami prispevali k temu, kar so danes, in da morajo aktivno sodelovati pri spremembi, zunanji strokovnjak pa ne more narediti vsega zanje. Z ravnjo zavesti vplivati na tiste, ki še ne razumejo in pravijo, da so drugi krivi za njihove težave, ter pričakujejo, da jih bodo drugi tudi reševali.

Ljudje, ki so jezni na vse, si po tradicionalni kitajski medicini kvarijo biopotencial jeter in dobijo žolčne kamne, jeza jim gre v srce, glavo, zaripli so, a če ne razumejo, da si s tem škodujejo, jim ne moreš pomagati. Jeza ni destruktivna, če jo damo iz sebe, je pa, če jo potlačimo, zato se je cilj spraviti v stanje, ko lahko sprejemamo svet in sebe brez potrebe po jezi. Kdaj pa se jezimo? Ko nekaj ni v skladu z našimi pričakovanji,« pravi bioterapevt in nadaljuje: »Če imaš podzavestni vzorec, da si žrtev, vse, kar se ti dogaja od zunaj, vidiš kot napad nase. 'Jaz sem ubogi, naj mi kdo pomaga, bolje bi mi bilo, če bi bil svet drugačen.' Vzorec nas tlači navzdol, dokler ne ozavestimo, da nismo žrtve in da je svet natanko tak, kot smo ga ustvarili, ne tak, kot bi si želeli, da je. Dejstvo je namreč, da živimo v pravem kraju in državi in imamo tudi politike, ki odražajo nas. Zato je med njimi največ zlorab, korupcije, ker predstavljajo našo esenco. Naše ogledalo so in pogledamo lahko, koliko enakih lastnosti imamo tudi sami.«